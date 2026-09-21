Polska Trochę zimy pod koniec lata. Takie widoki przyniósł poniedziałek Oprac. Agnieszka Stradecka |

Opady gradu w poniedziałek, Jastrzębie-Zdrój Źródło wideo: Użytkownik Systemu Raportów SOB, Anna Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot

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W poniedziałek przez nasz kraj przechodziła strefa chmur i opadów związana z frontem chłodnym. W wielu regionach padał deszcz, miejscami pojawiały się także burze z drobnym gradem. Nagrania i zdjęcia pokazujące drobne lodowe kulki udostępniła w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.

Opady gradu w poniedziałek, Jastrzębie-Zdrój Źródło: Użytkownik Systemu Raportów SOB, Anna

Śnieg w Polsce. Ma go jeszcze dopadać

Chociaż koniec kalendarzowego lata przypadnie dopiero w środę, wysoko w Tatrach w poniedziałek zrobiło się już zimowo. Na Kasprowym Wierchu zaczął padać śnieg. W godzinach popołudniowych było go już tyle, by pokryć cienką warstwą szlak prowadzący na szczyt. Opady śniegu i spowijająca góry gęsta mgła poważnie ograniczyły widzialność, ale nawet takie utrudnienia nie odstraszyły turystów.

- Śnieg we wrześniu to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o Tatry, ale w kalendarzu jeszcze daleko do zimy - opowiadał reporter TVN24 Maciej Stasiński w relacji ze szczytu.

Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26 Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot

W nocy z poniedziałku na wtorek IMGW prognozuje dalsze opady śniegu w partiach szczytowych. Lokalnie pokrywa śnieżna może przyrosnąć o nawet 5-10 centymetrów. Śnieg ma przelotnie padać także we wtorek oraz w nocy z wtorku na środę.