Trochę zimy pod koniec lata. Takie widoki przyniósł poniedziałek
W poniedziałek przez nasz kraj przechodziła strefa chmur i opadów związana z frontem chłodnym. W wielu regionach padał deszcz, miejscami pojawiały się także burze z drobnym gradem. Nagrania i zdjęcia pokazujące drobne lodowe kulki udostępniła w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.
Śnieg w Polsce. Ma go jeszcze dopadać
Chociaż koniec kalendarzowego lata przypadnie dopiero w środę, wysoko w Tatrach w poniedziałek zrobiło się już zimowo. Na Kasprowym Wierchu zaczął padać śnieg. W godzinach popołudniowych było go już tyle, by pokryć cienką warstwą szlak prowadzący na szczyt. Opady śniegu i spowijająca góry gęsta mgła poważnie ograniczyły widzialność, ale nawet takie utrudnienia nie odstraszyły turystów.
- Śnieg we wrześniu to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o Tatry, ale w kalendarzu jeszcze daleko do zimy - opowiadał reporter TVN24 Maciej Stasiński w relacji ze szczytu.
W nocy z poniedziałku na wtorek IMGW prognozuje dalsze opady śniegu w partiach szczytowych. Lokalnie pokrywa śnieżna może przyrosnąć o nawet 5-10 centymetrów. Śnieg ma przelotnie padać także we wtorek oraz w nocy z wtorku na środę.