Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania

Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Bogumił

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek w części Polski od rana intensywnie sypie śnieg. Miejscami mogą występować także niebezpieczne zawieje i zamiecie, poważnie ograniczające widzialność. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW oraz alert RCB.

Śnieg w Polsce. Materiały Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania z ośnieżonej Polski. Od wtorkowego poranka silnie sypie w województwie warmińsko-mazurskim.

WAŻNY TEMAT? PODZIEL SIĘ!

Tak wygląda Giżycko rano i nadal sypie (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Bogumił

Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Bogumił

Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Źródło: Kontakt24 - Manhattan Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Źródło: Kontakt24 - Manhattan Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Pasłęku (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Przemysław

Zima, Iława (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Krzysztof

Opady śniegu zanotowano także w województwie mazowieckim.

Zima, Mława Zima, Mława Źródło: Kontakt24 - Manhattan Zima, Mława Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Opady śniegu niedaleko Gostynina (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24/ Ola

Chociaż Kotlina Kłodzka znajduje się daleko od miejsca wystąpienia największych opadów śniegu, również tam przed południem było biało.

Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie) Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24/ Marcin Zięcina Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: ast Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ MARIUSZ