Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania

Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Bogumił Intensywne opady śniegu trwają. W wielu miastach w Polsce we wtorek zrobiło się biało. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
We wtorek w części Polski od rana intensywnie sypie śnieg. Miejscami mogą występować także niebezpieczne zawieje i zamiecie, poważnie ograniczające widzialność. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW oraz
alert RCB. Śnieg w Polsce. Materiały Reporterów24
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania z ośnieżonej Polski. Od wtorkowego poranka silnie sypie w województwie warmińsko-mazurskim.
WAŻNY TEMAT? PODZIEL SIĘ! Tak wygląda Giżycko rano i nadal sypie (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Bogumił
Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Bogumił
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Pasłęku (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Przemysław
Zima, Iława (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Krzysztof
Opady śniegu zanotowano także w województwie mazowieckim.
Zima, Mława Zima, Mława
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima, Mława
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Opady śniegu niedaleko Gostynina (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Ola
Chociaż Kotlina
Kłodzka znajduje się daleko od miejsca wystąpienia największych opadów śniegu, również tam przed południem było biało. Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie) Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ Marcin Zięcina
Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Autorka/Autor: ast Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ MARIUSZ