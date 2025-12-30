Logo TVN24
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania

Zima, Mława
Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Bogumił
Intensywne opady śniegu trwają. W wielu miastach w Polsce we wtorek zrobiło się biało. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek w części Polski od rana intensywnie sypie śnieg. Miejscami mogą występować także niebezpieczne zawieje i zamiecie, poważnie ograniczające widzialność. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW oraz alert RCB.

Śnieg w Polsce. Materiały Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania z ośnieżonej Polski. Od wtorkowego poranka silnie sypie w województwie warmińsko-mazurskim.

Tak wygląda Giżycko rano i nadal sypie (Warmińsko-Mazurskie)
Tak wygląda Giżycko rano i nadal sypie (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Bogumił
Obfite opady śniegu w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Bogumił

Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach

Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Pasłęku (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Przemysław
Zima, Iława (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Krzysztof

Opady śniegu zanotowano także w województwie mazowieckim.

Zima, Mława

Zima, Mława
Zima, Mława
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima, Mława
Zima, Mława
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Opady śniegu niedaleko Gostynina (Mazowieckie)
Opady śniegu niedaleko Gostynina (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Ola

Chociaż Kotlina Kłodzka znajduje się daleko od miejsca wystąpienia największych opadów śniegu, również tam przed południem było biało.

Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie)

Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie)
Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24/ Marcin Zięcina
Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie)
Kotlina Kłodzka, widok z Boguszyna (Dolnośląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: ast

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ MARIUSZ

