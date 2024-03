Śnieg spadł na Górnym Śląsku. Dało się ulepić bałwanka

Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, śnieg raczej nie zawita do nas na długo - w Bieruniu temperatura utrzymuje się na plusie, a w ciągu dnia ma wzrosnąć do 6 stopni Celsjusza. Pomimo to w części kraju prognozowane są opady śniegu. Wczesnym popołudniem najbardziej prawdopodobne są one w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej, a około godziny 17 może mocniej sypnąć na południowo-wschodnich krańcach Podkarpacia.