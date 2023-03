Śnieg w Polsce. Biały poranek na ulicach. Powrót zimy na zdjęciach Reporterów 24

czytaj dalej

Euoplos dignitas to "ponownie odkryty" gatunek pająka. Reprezentujące go okazy przechowywane były w zbiorach australijskiego Queensland Museum od ponad stulecia, ale dopiero teraz badania ujawniły, że mamy do czynienia z odrębnym gatunkiem. Rozmiary i wygląd zwierzęcia mogą przerażać, lecz naukowcy uspokajają, że jest ono rzadkie, zamieszkuje tylko niektóre rejony stanu i jeśli komuś zagraża, to niewielkim bezkręgowcom.