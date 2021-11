W Beskidach zrobiło się biało. Wasze pogodowe relacje

Trudne warunki w Beskidach

Warunki na szlakach są trudne. - Jest ślisko. Rano widoczność ograniczona była do 500-1000 metrów - przekazał ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Spadło od 2 do 4 centymetrów śniegu. Leży on powyżej 800 metrów nad poziomem morza. Trzeba bardzo uważać, bo przysypał oblodzone kamienie. Jest zatem bardzo ślisko, nieprzyjemnie - dodał. W wyższych partiach gór temperatura spadła do -4 stopni Celsjusza, a w dolinach wynosiła 2 st. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, muszą się ubrać adekwatnie do pory roku. Niezbędne są buty odpowiednie do wędrówki po górach. Warto zaopatrzyć się w kijki, które pomogą zachować równowagę. Należy mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Planując wyjście w góry trzeba brać pod uwagę, że zmrok zapada wcześnie. GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.