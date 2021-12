Śnieg w górach. Warunki na szlakach są bardzo trudne

Warunki w Beskidach

W Beskidach, przy schronisku na Markowych Szczawinach przybyło ostatniej doby około 20 centymetrów świeżego śniegu. Na Hali Miziowej leży go do 30 cm, a w Szczyrku niespełna 10 cm. Noc z wtorku na środę była chłodna. Rano w rejonie Babiej Góry było -5 stopni Celsjusza, a w okolicach Pilska -6 st. C. Cieplej było w dolinach. W Szczyrku termometry wskazywały 1 st.