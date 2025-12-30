Logo TVN24
Polska

Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. Kilka dróg wojewódzkich nieprzejezdnych

Zablokowana trasa S7
"Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi. Nie mamy nic do jedzenia ani picia"
Źródło: TVN24
Od wtorkowego popołudnia trudna sytuacja panowała na S7, gdzie z powodu obfitych opadów śniegu kierowcy utknęli w korku. Policja ściągała posiłki, jednak kierowcy narzekali, że nie widzą poprawy. - Jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa - opowiadała przez telefon na antenie TVN24 pani Natalia Kossakowska. W środę kilka dróg wojewódzkich w warmińsko-mazurskim jest nieprzejezdnych.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Śnieg mocno sypał na północy kraju. Część drogi ekspresowej S7 była całkowicie zablokowana, bardzo ciężka sytuacja panowała w okolicach Ostródy. Samochody tkwiły tam w korkach, tworzyły się zaspy. Trasę zablokowały w obu kierunkach tiry, które nie mogły podjechać pod wzniesienia.

Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie siedem kilometrów - ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km - od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.

Podkomisarz Anna Karczewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, poinformowała po godzinie 23 na antenie TVN24, że policja wciąż ściągała posiłki. Podała, że w związku z samym korkiem na S7 służby nie odnotowały żadnych wypadków ani ofiar.

- Warunki na drogach w powiecie ostródzkim są bardzo trudne. Przez jakiś czas udało nam się udrożnić drogi, ale, niestety, śnieg cały czas pada, wieje bardzo silny wiatr, i ten śnieg jest nawiewany na te drogi - wyjaśniła. Dodała, że funkcjonariusze będą działać, dopóki będzie taka potrzeba.

Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski poinformował, że urząd przygotowuje kawę i herbatę dla ludzi stojących w korku. Ciepłe napoje tym, którzy utknęli w korku, rozwoziła policja.

Prośba o omijanie S7

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała tuż po północy we wpisie na portalu społecznościowym, że ruch na trasie S7 w powiecie ostródzkim jest stopniowo przywracany. Jak przekazał w środę rano rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, drogą ekspresową S7 pomiędzy Olsztynkiem a Ostródą w kierunku Gdańska samochody osobowe jadą powoli, dla ciężarówek przejazd jest zamknięty. W kierunku Warszawy panuje dokładnie taka sama sytuacja.

Wcześniej policja prosiła o omijanie S7 i podkreślała, że najlepiej w ogóle zrezygnować dziś z podróży.

Niektóre drogi wojewódzkie na Warmii i Mazurach są zamknięte. Nieprzejezdne są m.in. 515 Susz - Dzierzgoń, 541 Lubawa - Kaplewo, 513 Babiak - Lidzbark Warmiński oraz 604 Nidzica - Wielbark- podały służby wojewody

Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko

Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko

Tusk zwołał pilną naradę wojewodów

Tusk zwołał pilną naradę wojewodów

TVN24

Trudna sytuacja osób, które utknęły na S7. Relacje

- Droga wygląda tragicznie, w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna. Stoimy już cztery godziny w korku - mówiła przez telefon na antenie TVN24 przed godziną 21 Natalia Kossakowska. - Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa - przyznała.

Pani Natalia dodała, że wraz z rodziną jechała drogą S7 z Gdańska w kierunku Warszawy i znalazła się 10-15 kilometrów od zjazdu na Olsztynek. - Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła. Korek jest ogromny, nie jestem w stanie powiedzieć, ile ma kilometrów długości. Cała S7 stoi, stoją samochody ciężarowe, samochody osobowe. Nikt nie ma żadnych informacji, śnieg sypie, jest ciemno - relacjonowała.

Po godzinie 22 jeszcze raz skontaktowaliśmy się z panią Natalią. - Dalej to za dobrze nie wygląda, śnieg cały czas sypie, służb dalej nie widać i marnie to idzie do przodu - powiedziała. - Został zrobiony korytarz życia. Za jednym radiowozem policyjnym wjechał jeden pług, ale to było jakieś półtorej do dwóch godzin temu i dalej nie przyniosło to żadnych rezultatów - dodała.

Aktualizacja od pani Natalii z drogi S7
Źródło: TVN24

"Zero, nic" nie wiedzą

- Po czterech godzinach przejechaliśmy jakieś 200 metrów, dalej stoimy - opowiadał na antenie TVN24 po godzinie 22 inny kierowca, który utknął na S7, Krystian Jankie. Zapytany, czy służby przekazują informacje na temat sytuacji, odpowiedział: "Zero, nic". - Wiemy tylko tyle, co kierowcy przekazują: informację, że od 21 miało coś ruszyć, ale nie ruszyło - powiedział.

Zapytany o działania służb, odparł, że "być może działania są prowadzone, ale w tym miejscu, gdzie my stoimy, nie ma nic takiego". - Kolega, który stał bliżej Rychnowa, (mówił, że - red.) rzekomo policja kierowała tam ruchem na jakieś boczne drogi. Ale w tym miejscu, gdzie my stoimy, to nic takiego nie było - dodał.

Zablokowana trasa S7

Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: mhtKontakt24UsersMaterials
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Korek na S7 przed Olsztynkiem
Źródło: Piotr/Kontakt24

"Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu"

Na S7 utknął również Marcin Spirydonow, który stał w korku do miejscowości Rychnowo.

- Zatrzymałem się tutaj około trzy godziny temu (...) i stoimy, nie dzieje się tutaj po prostu nic. Śnieg non stop pada. Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu, tak że sytuacja jest dość trudna - opowiadał na antenie TVN24 po godzinie 21. Panu Marcinowi udało się ustalić, że prawdopodobnie jedna ciężarówka wyprzedzała drugą pod górkę i utknęła. - Oba pasy są zablokowane - przekazał. - Pozostaje nam tylko czekać - dodał.

W kolejnej rozmowie po godzinie 23 pan Marcin powiedział, że od ponad czterech godzin nie "drgnęli". - Nie wygląda to dobrze, bo śnieg cały czas pada - mówił. Dodał, że widział piaskarkę jadącą w kierunku przeciwnym, w kierunku Warszawy. Wyjaśnił, że ludzie stojący w korku pomagają sobie, jeśli chodzi o jedzenie i picie. Ponieważ utknęli około kilometra od stacji benzynowej, to widział też osoby z baniakami, które zakupiły tam paliwo. Sam też z tej opcji skorzystał.

Stanisław Kornatowski, wydawca TVN24, jadąc samochodem z Warszawy do Gdańska, stanął w korku na wysokości Mławy. - Nie wiemy, jak długi jest ten korek - relacjonował o godzinie 21.40. Po godzinie 22.20, w kolejnym łączeniu, przekazał, że już nie stoi w korku, ale śnieg wciąż sypie i widoczność jest słaba. Wyjaśnił, że jeden z kierowców miał łopatę i pomógł uwolnić tira, który blokował drogę. 

Stanisław Kornatowski o korku koło Mławy na S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: anw, fil/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

