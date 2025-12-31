Logo TVN24
Polska

Śnieg uwięził ich w lesie. Pomogła "ludzka życzliwość"

Zablokowana trasa S7
"Ludzka życzliwość" w lesie między Ostródą a Olsztynkiem. Relacja Patryka Michalskiego
Źródło: TVN24
Dziennikarz Patryk Michalski opisał na antenie TVN24, jak utknął na ponad trzy godziny w lesie pomiędzy Ostródą a Olsztynkiem. Dzięki pomocy miejscowych udało mu się wybrnąć z trudnej sytuacji.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Najnowsze informacje o pogodzie i utrudnieniach sprawdzisz w naszej relacji na żywo >>>

Dziennikarz Patryk Michalski, za sprawą ataku zimy na północno-wschodnią Polskę, ponad trzy godziny spędził w lesie pomiędzy Ostródą a Olsztynkiem. Utknął, ponieważ kilkanaście samochodów blokowało się wzajemnie ze względu na brak możliwości przejazdu. Na pomoc ruszyło młode małżeństwo.

- Tylko ludzka życzliwość lokalnych mieszkańców, wyposażonych w samochód i łopatę, sprawiła, że udało się udrożnić tę drogę - relacjonował. - Małżeństwo dobrze znało topografię miejsca, znalazło leśny parking, który wspólnymi siłami udało się odśnieżyć. Tam samochody były zawracane albo przepychane przez kilkanaście osób, żeby udrożnić drogę, wytyczyć jedyną przejezdną drogę do Ostródy - wyjaśnił.

Czerwone alarmy IMGW przed śniegiem nadal w mocy
Dowiedz się więcej:

Czerwone alarmy IMGW przed śniegiem nadal w mocy

Prognoza

"Budujące"

Patryk Michalski podkreślił, że "dzięki temu kilkanaście osób, zamiast spędzić kolejne długie godziny w mrozie, w zaspach po kolana, było w stanie chociaż wrócić w bezpieczne miejsce".

Jak zaznaczył, sytuacja budziła bardzo dużo emocji i nerwów, więc ludzka życzliwość była bardzo ważna.

- Budujące jest to, że znajdują się osoby, które są w stanie pomóc, bo bez ich znajomości topografii, bez dostępu do łopat, ten powrót nie byłby możliwy - dodał.

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kuba_1107/Kontakt24

