Pomorze. Tu przez śnieg odwołano lekcje

Poniedziałek jest kolejnym dniem trudnych warunków pogodowych na Pomorzu Gdańskim i nad Zalewem Wiślanym. W części powiatów IMGW wydał pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Miejscami może dosypać go nawet pół metra.

Atak zimy. Odwołane zajęcia szkolne

Ze względu na warunki atmosferyczne i zasypane ulice w wielu miejscowościach, w tym w gminach Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Nowy Dwór Gdański, Gardeja, Ryjewo, Gniew, Potęgowo, Główczyce, Stare Pole, odwołano zaplanowane na poniedziałek zajęcia dydaktyczne w szkołach. Placówki pozostaną jednak otwarte - dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, będą czynne świetlice.

Utrudnienia związane z pogodą występują także w gminie Skarszewy. Tam przedszkola i szkoły działają w normalnym trybie, nie kursują jednak autobusy dowożące uczniów do placówek. W Kwidzynie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola prowadzą lekcje, jednak nieobecności uczniów będą usprawiedliwione.

Śnieg w Polsce. Inne utrudnienia

W nocy strażacy dwukrotnie interweniowali, pomagając ratownikom, których karetki utknęły śniegu i nie mogły wyjechać. W odśnieżanie ulic na Pomorzu zaangażowały się osoby prywatne, które dysponują odpowiednim sprzętem. W Kwidzynie, Prabutach i Ryjewie w odśnieżaniu pomagają więźniowie.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne gmina Tczew poinformowała w poniedziałek rano, że odbiór odpadów nie odbędzie się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

