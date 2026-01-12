Logo TVN24
Polska

Pomorze. Tu przez śnieg odwołano lekcje

26111167
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Śnieżyce w Polsce. Trudne warunki atmosferyczne dają się we znaki mieszkańcom Pomorza. W niektórych gminach ze względu na pogodę odwołano zajęcia dydaktyczne w szkołach i przedszkolach.

Poniedziałek jest kolejnym dniem trudnych warunków pogodowych na Pomorzu Gdańskim i nad Zalewem Wiślanym. W części powiatów IMGW wydał pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Miejscami może dosypać go nawet pół metra.

Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy

Atak zimy. Odwołane zajęcia szkolne

Ze względu na warunki atmosferyczne i zasypane ulice w wielu miejscowościach, w tym w gminach Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Nowy Dwór Gdański, Gardeja, Ryjewo, Gniew, Potęgowo, Główczyce, Stare Pole, odwołano zaplanowane na poniedziałek zajęcia dydaktyczne w szkołach. Placówki pozostaną jednak otwarte - dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, będą czynne świetlice.

Utrudnienia związane z pogodą występują także w gminie Skarszewy. Tam przedszkola i szkoły działają w normalnym trybie, nie kursują jednak autobusy dowożące uczniów do placówek. W Kwidzynie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola prowadzą lekcje, jednak nieobecności uczniów będą usprawiedliwione.

Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania

Śnieg w Polsce. Inne utrudnienia

W nocy strażacy dwukrotnie interweniowali, pomagając ratownikom, których karetki utknęły śniegu i nie mogły wyjechać. W odśnieżanie ulic na Pomorzu zaangażowały się osoby prywatne, które dysponują odpowiednim sprzętem. W Kwidzynie, Prabutach i Ryjewie w odśnieżaniu pomagają więźniowie.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne gmina Tczew poinformowała w poniedziałek rano, że odbiór odpadów nie odbędzie się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
