Śnieg, marznące opady, błoto pośniegowe. Utrudniona jazda w kilku województwach

Gdzie występuje lokalna śliskość?

Trudne warunki na Pomorzu, interwencje strażaków

Po opadach śniegu i śniegu z deszczem, które przeszły nad województwem pomorskim w środę wieczorem i w nocy ze środy na czwartek, panują trudne warunki do jazdy. Dyżurna Punktu Informacji Drogowej GDDKiA Izabela Osten-Sacken podała, że przez noc w województwie pracowały 93 pojazdy, w tym 77 pługoposypywarek. Najwięcej sprzętu pracowało w rejonie Trójmiasta: na Obwodnicy Trójmiasta i Trasie Kaszubskiej. - W czwartek rano większość dróg ekspresowych jest czarna, gdzieniegdzie występuje zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe - mówiła. 88 pojazdów do odśnieżania i przeciw gołoledzi pracowało na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dyżurny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Marcin Kozłówski podał, że najwięcej pojazdów wyjeżdżało na drogi w powiatach kościerskim i kartuskim (22 pługi) oraz w powiatach wejherowskim i puckim (28 pojazdów). W powiatach gdańskim i nowodworskim, gdzie na drogach występuje zajeżdżony śnieg, wyjechało 11 pojazdów. Na drogach w pozostałych powiatach występuje lokalna śliskość. Sześć pojazdów przeciw gołoledzi pracowało na drogach w powiatach: sztumskim, kwidzyńskim i malborskim. W powiatach lęborskim i słupskim 10 pojazdów.

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że od środy do czwartku pomorscy strażacy brali udział w kilkunastu interwencjach związanych między innymi z usuwaniem połamanych drzew i konarów, które zalegały na drogach. Podał, że w nocy doszło do wypadku na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Klonówka. Na pasie w kierunku Gdańska przewrócił się bus, którym podróżowało pięć osób. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Ponadto w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Udorpie (pow. bytowski) samochód ciężarowy przewożący świnie stanął w poprzek drogi. Wyjaśnił, że służby przenosiły zwierzęta do innego, podstawionego pojazdu.