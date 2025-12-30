Logo TVN24
Polska

"Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi. Nie mamy nic do jedzenia ani picia"

Zablokowana S7
"Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi. Nie mamy nic do jedzenia ani picia"
Źródło: TVN24
Przez obfite opady śniegu droga ekspresowa numer siedem jest zablokowana, tworzą się na niej zaspy. - Stoimy już cztery godziny w korku - mówiła przez telefon na antenie TVN24 Natalia Kossakowska. Kobieta z rodziną utknęła na drodze.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Śnieg mocno sypie na północy kraju. Część drogi ekspresowej S7 jest całkowicie zablokowana. Samochody tkwią tam w korkach, tworzą się zaspy.

- Droga wygląda tragicznie, w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna. Stoimy już cztery godziny w korku - mówiła przez telefon na antenie TVN24 Natalia Kossakowska. - Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa - przyznała. Dodała, że wraz z rodziną jadą drogą S7 z Gdańska w kierunku Warszawy i znajdują się 10-15 kilometrów od zjazdu na Olsztynek. - Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła. Korek jest ogromny, nie jestem w stanie powiedzieć, ile ma kilometrów długości. Cała S7 stoi, stoją samochody ciężarowe, samochody osobowe. Nikt nie ma żadnych informacji, śnieg sypie, jest ciemno - relacjonowała.

Zablokowana trasa S7

20251230-20101911
20251230-20101911
Źródło: mhtKontakt24UsersMaterials
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Korek na S7 przed Olsztynkiem
Źródło: Piotr/Kontakt24

"Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu"

Na S7 utknął również Marcin Spirdonow, który stoi w korku do miejscowości Rychnowo.

- Zatrzymałem się tutaj około trzy godziny temu (...) i stoimy, nie dzieje się tutaj po prostu nic. Śnieg non stop pada. Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu, także sytuacja jest dość trudna - powiedział na antenie TVN24 Marcin Spirdonow, jeden z kierowców na S7 Panu Marcinowi udało się ustalić, że prawdopodobnie jedna ciężarówka wyprzedzała drugą pod górkę i utknęła. - Oba pasy są zablokowane - przekazał. - Pozostaje nam tylko czekać - dodał.

Autorka/Autor: anw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kuba_1107/Kontakt24

