Śnieg mocno sypie na północy kraju. Część drogi ekspresowej S7 jest całkowicie zablokowana. Samochody tkwią tam w korkach, tworzą się zaspy.
- Droga wygląda tragicznie, w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna. Stoimy już cztery godziny w korku - mówiła przez telefon na antenie TVN24 Natalia Kossakowska. - Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa - przyznała. Dodała, że wraz z rodziną jadą drogą S7 z Gdańska w kierunku Warszawy i znajdują się 10-15 kilometrów od zjazdu na Olsztynek. - Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła. Korek jest ogromny, nie jestem w stanie powiedzieć, ile ma kilometrów długości. Cała S7 stoi, stoją samochody ciężarowe, samochody osobowe. Nikt nie ma żadnych informacji, śnieg sypie, jest ciemno - relacjonowała.
Zablokowana trasa S7
"Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu"
Na S7 utknął również Marcin Spirdonow, który stoi w korku do miejscowości Rychnowo.
- Zatrzymałem się tutaj około trzy godziny temu (...) i stoimy, nie dzieje się tutaj po prostu nic. Śnieg non stop pada. Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu, także sytuacja jest dość trudna - powiedział na antenie TVN24 Marcin Spirdonow, jeden z kierowców na S7 Panu Marcinowi udało się ustalić, że prawdopodobnie jedna ciężarówka wyprzedzała drugą pod górkę i utknęła. - Oba pasy są zablokowane - przekazał. - Pozostaje nam tylko czekać - dodał.
Autorka/Autor: anw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Kuba_1107/Kontakt24