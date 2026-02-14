Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły

Wydaje się, że w temacie smogu powiedziano już wszystko. Wiemy, jak duży jest to problem w naszym kraju i jak niebezpieczne dla zdrowia jest to zjawisko. Wiemy, co jest największym źródłem zanieczyszczeń i jak możemy się go pozbyć. Mamy nawet rządowy program wspomagający termomodernizację domów, a mimo to nadal przegrywamy tę walkę. Rodzi się pytanie: prowadzimy ją ze smogiem, czy ze sobą? Artykuł dostępny w subskrypcji
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych środowiskowych niebezpieczeństw dla zdrowia człowieka. Jak wynika z danych Unii Europejskiej, każdego roku z powodu smogu przedwcześnie umiera około 300 tysięcy jej obywateli. Z kolei Europejska Agencja Środowiska szacuje, że w 2022 roku tylko w związku z przekroczeniem stężenia pyłu PM 2.5 w Polsce przedwcześnie zmarło 34,7 tysiąca osób (więcej zgonów z tego powodu odnotowano jedynie we Włoszech).