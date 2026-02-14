Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły

|
Smog wciąż jest dużym problemem
Smog wciąż jest dużym problemem
Źródło: Grzegorz Polak/AdobeStock
Wydaje się, że w temacie smogu powiedziano już wszystko. Wiemy, jak duży jest to problem w naszym kraju i jak niebezpieczne dla zdrowia jest to zjawisko. Wiemy, co jest największym źródłem zanieczyszczeń i jak możemy się go pozbyć. Mamy nawet rządowy program wspomagający termomodernizację domów, a mimo to nadal przegrywamy tę walkę. Rodzi się pytanie: prowadzimy ją ze smogiem, czy ze sobą?
Artykuł dostępny w subskrypcji

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych środowiskowych niebezpieczeństw dla zdrowia człowieka. Jak wynika z danych Unii Europejskiej, każdego roku z powodu smogu przedwcześnie umiera około 300 tysięcy jej obywateli. Z kolei Europejska Agencja Środowiska szacuje, że w 2022 roku tylko w związku z przekroczeniem stężenia pyłu PM 2.5 w Polsce przedwcześnie zmarło 34,7 tysiąca osób (więcej zgonów z tego powodu odnotowano jedynie we Włoszech).

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Uwaga, tu rano będzie ślisko. IMGW ostrzega
Prognoza
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Prognoza
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Prognoza
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
Świat
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych
Smog
Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
W weekend sypnie śniegiem. Gdzie spadnie go najwięcej
Prognoza
Opady w piątek
Śnieżyce nad Polską. Tak będą wędrować
Prognoza
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
Polska
Zawalony po burzy balkon na Sardynii
Ambasada ostrzega Polaków we Włoszech
Świat
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza
Polska
Mglista noc
Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto
Polska
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
Świat
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
Polska
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
Prognoza
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
Świat
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
Smog
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
Świat
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
Polska
Mglista, pochmurna aura
Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem
Prognoza
RYBA-000271
Przez mróz padły im ryby akwariowe. "Straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne"
Najnowsze
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom