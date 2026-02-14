Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły

Smog wciąż jest dużym problemem Źródło: Grzegorz Polak/AdobeStock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych środowiskowych niebezpieczeństw dla zdrowia człowieka. Jak wynika z danych Unii Europejskiej, każdego roku z powodu smogu przedwcześnie umiera około 300 tysięcy jej obywateli. Z kolei Europejska Agencja Środowiska szacuje, że w 2022 roku tylko w związku z przekroczeniem stężenia pyłu PM 2.5 w Polsce przedwcześnie zmarło 34,7 tysiąca osób (więcej zgonów z tego powodu odnotowano jedynie we Włoszech).