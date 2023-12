Smog śmiertelnym zagrożeniem, zwłaszcza dla najmłodszych. "Co zimę mamy to samo"

Nie widać go, a jest śmiertelnie niebezpieczny. Smog co roku w okresie zimowy daje się we znaki wielu mieszkańcom Polski. Zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych. Lekarze podkreślają, że osoby z najbardziej narażonych grup w smogowe dni nie powinny przebywać na zewnątrz.