Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta zsunął się ze zbocza

W sobotę do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Tatrach Zachodnich. W rejonie Starorobociańskiego Wierchu turysta zsunął się po stromym, ośnieżonym zboczu. Ratowników zaalarmowali przypadkowi świadkowie zdarzenia.

Akcja ratunkowa w Tatrach

To turyści rozpoczęli resuscytację poszkodowanego. Na miejscu wypadku szybko jednak pojawił się śmigłowiec ratunkowy TOPR z załogą, która przejęła akcję ratunkową. Mimo szybkiej reakcji życia mężczyzny nie udało się ocalić. Jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego.

Ratownicy przypomnieli, że choć w Tatrach obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego, to warunki do wędrówek są trudne. Rano szlaki są zmrożone i śliskie, a po południu śnieg staje się ciężki i mokry. Wybierając się w wyższe partie gór, należy mieć ze sobą zimowy sprzęt turystyczny: raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC.

