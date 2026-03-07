Logo TVN24
Polska

Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta zsunął się ze zbocza

Starorobociański Wierch
Dyżurny ratownik TOPR Jakub Hornowski o wypadku na Orlej Perci
Źródło: TVN24
W sobotę w Tatrach Zachodnich turysta zsunął się ze stromego, ośnieżonego zbocza. Mimo udzielenia pomocy przez innych turystów i szybkiej akcji ratowników TOPR jego życia nie udało się uratować.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W sobotę do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Tatrach Zachodnich. W rejonie Starorobociańskiego Wierchu turysta zsunął się po stromym, ośnieżonym zboczu. Ratowników zaalarmowali przypadkowi świadkowie zdarzenia.

Akcja ratunkowa w Tatrach

To turyści rozpoczęli resuscytację poszkodowanego. Na miejscu wypadku szybko jednak pojawił się śmigłowiec ratunkowy TOPR z załogą, która przejęła akcję ratunkową. Mimo szybkiej reakcji życia mężczyzny nie udało się ocalić. Jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego.

Ratownicy przypomnieli, że choć w Tatrach obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego, to warunki do wędrówek są trudne. Rano szlaki są zmrożone i śliskie, a po południu śnieg staje się ciężki i mokry. Wybierając się w wyższe partie gór, należy mieć ze sobą zimowy sprzęt turystyczny: raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Aneta Moscicka/Shutterstock

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom