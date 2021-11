Śmieci w lasach. Leśnicy apelują o szacunek dla środowiska

Opony, części samochodowe, meble, a nawet faktury z danymi osobowymi. Lasy nadal traktowane bywają jako darmowe wysypiska śmieci - alarmują leśnicy. Zwracają uwagę, że ryzyko jest stosunkowo niewielkie, jako że grzywna za wywóz śmieci do lasu to wciąż maksymalnie pięćset złotych. W dodatku, żeby nałożyć karę, trzeba sprawcę złapać. Tymczasem koszty sprzątania lasów sięgają rocznie dziesiątków, jeśli nie setek milionów złotych.

Śmieci w lasach. Ich usuwanie jest kosztowne

- Kwota ta w żaden sposób nie obrazuje prawdziwych kosztów, jakie trzeba ponieść, aby przynajmniej na chwilę uznać, że lasy zostały wyczyszczone z odpadów - ocenił Damian Sieber, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Oszacował on, że w skali Polski można mówić w rzeczywistości o kwotach rzędu setek milionów złotych. - Zatem najważniejsze jest to, by sprawców złapać na gorącym uczynku lub jak najszybciej znaleźć, dzięki czemu będą musieli posprzątać las po sobie - zaznaczył.

"Posprzątaj to sam"

To się czasem udaje. Przed ostatnim weekendem podleśniczy z leśnictwa Łazy w nadleśnictwie Siewierz złapał na gorącym uczynku mężczyznę, który przyjechał do lasu samochodem wypełnionym śmieciami po gruntownych porządkach w gospodarstwie domowym. Dostał mandat w wysokości 500 złotych, a wezwani policjanci i strażnicy leśni dopilnowali, by to co przywiózł, trafiło z powrotem do bagażnika auta i opuściło las.