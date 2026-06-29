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Słubice. Wczoraj padł rekord skwaru, dziś jest "najzimniej" w kraju

Słubice latem
W poniedziałkowe południe Słubice były najzimniejszym punktem na mapie Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W poniedziałek w południe Słubice zanotowały temperaturę 21,8 stopni Celsjusza - najniższą o tej godzinie w Polsce. W niedzielę na tej samej stacji padł historyczny rekord temperatury dla Polski. Na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Zubilewicz opowiadał, skąd tak duża zmiana.

W niedzielę ze skwarem zmagała się większość kraju, ale najbardziej dotkliwy upał panował na zachodzie. Na stacji synoptycznej w Słubicach zanotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce - 40,5 stopnia Celsjusza. W poniedziałek wciąż jest gorąco, ale ciepło odsunęło się na wschód, przynosząc nieco ulgi mieszkańcom województwa lubuskiego.

Na poniedziałkowej mapie temperatury z godziny 12 widać, że była ona najniższa właśnie w Słubicach. Wynosiła 21,8 st. C - znacznie mniej niż w najgorętszych o tej godzinie Kozienicach - tam termometry pokazały 37,1 st. C.

Temperatura w Polsce w poniedziałek o godzinie 12
Temperatura w Polsce w poniedziałek o godzinie 12
Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Ochłodzenie i burze

Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Zubilewicz wskazał, że za tak dużą zmianę warunków odpowiedzialne są fronty atmosferyczne nasuwające się nad nasz kraj. Na zachodzie kraju przyniosły one zachmurzenie, opady deszczu i lokalne burze. Mniej chmur na niebie widać w najcieplejszych obecnie regionach kraju - południowym Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. 

- To dzisiaj będzie rejon, gdzie być może znowu temperatura dojdzie do 40 i przekroczy 40 stopni. Tutaj dzisiaj mamy najwięcej słońca, znowu mamy bardzo niską wilgotność powietrza i te wysokie temperatury - powiedział Zubilewicz. Jak dodał, w ciągu dnia chmury burzowe będą pojawiać się nie tylko nad zachodnią Polską.

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W poniedziałkowe południe Słubice były najzimniejszym punktem na mapie Polski
Źródło: TVN24
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Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Tagi:
PolskapogodaSłubice
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