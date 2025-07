Sławosz Uznański-Wiśniewski u Donalda Tuska

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski w czwartek po godzinie 11. Godzinę później, w towarzystwie szefów Polskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, spotkał się z dziennikarzami i osobami zgromadzonymi na warszawskim lotnisku. Następnie udał się do kancelarii premiera, gdzie rozmawia z Donaldem Tuskiem. O godzinie 19.30 polski astronauta będzie gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 I TVN24+.

Sławosz Uznański-Wiśniewski planowo miał wylądować w Polsce o godzinie 10.50, jednak start samolotu z Kolonii był lekko opóźniony. Kiedy samolot lądował na wojskowej części Okęcia, włączyły się kurtyny wodne, by oddać cześć drugiemu Polakowi w kosmosie . O 11.13 Sławosz Uznański-Wiśniewski postawił stopę na polskiej ziemi. Po godzinie 12 zaczęła się konferencja prasowa, a po godzinie 13 polski astronauta udał się na spotkanie z Donaldem Tuskiem. O godzinie 14 odbędzie się briefing prasowy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Pragnę wyrazić zachwyt"

- Pragnę wyrazić zachwyt, że wszystko się udało, że tak dzielnie reprezentował pan nas na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To nowy etap dla polskiego sektora, liczymy na to, że będzie pan ambasadorem naszych technologii, naszego sektora, witamy bardzo serdecznie - powiedziała.

Po niej zabrał głos szef Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher, który docenił ciepłe powitanie Polaka i dziękował polskiemu rządowi oraz polskiemu narodowi i POLSA za "zapewnienie wsparcia dla realizacji tej misji". - Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę państwu dostarczyć krajowego bohatera, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z powrotem do kraju. To ważny, mocny moment dla Polski, ale i dla mnie - dodał.

""Myślę, że to dopiero początek"

Jedne z pierwszych słów polskiego astronauty brzmiały natomiast: "każdy dzień noszenia polskiej flagi na orbicie był dla mnie ogromną dumą". Sławosz Uznański-Wiśniewski zaznaczył, że nad jego misją pracowało ok. 500 osób. Dziękował wszystkim partnerom prowadzącym misję: Ministerstwu Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, partnerom międzynarodowym z NASA i firmy AXIOM.

- Około 500 osób pracowało nad misją. Są one gotowe budować sprzęt, przeprowadzać operacje albo eksperymenty kosmiczne - powiedział. Wyraził również nadzieję, że za pięć lat polski sektor kosmiczny będziemy odgrywał wiodącą rolę w technologiach kosmicznych w Europie. - Ja będę patrzeć przede wszystkim w przyszłość i myślę, że to dopiero początek - podsumował, deklarując, że "postara się wykorzystać impakt misji jak najbardziej - po to, żeby zbudować część naszego przemysłu, technologii, nauki, edukacji".