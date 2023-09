Kiedy drugi Polak poleci w kosmos? Być może już w przyszłym roku

Oficjalna data jest nieznana

- Nie mogę się doczekać - powiedział Uznański, który w 2022 roku został wybrany przez ESA do grupy rezerwowej korpusu astronautów. - Chciałbym być mocno przygotowany do tego lotu. To, co czuję, to duży respekt do tej rakiety, do tej energii tam skomasowanej, która wynosi astronautów na orbitę. Na pewno jest też trochę obaw, ale jest też sporo ekscytacji z mojej strony - dodał.