Ziemia osunęła się przy drodze na Śląsku

Po obfitych opadach deszczu w miejscowości Zarzecze w powiecie żywieckim (województwo śląskie) doszło do osuwiska. Ziemia osunęła się przy drodze powiatowej 1406S do Tresnej. Tamtejszy wicestarosta przekazał, że droga jest przejezdna.

- Teraz jest stosunkowo nieduża - metr na metr. Ale podłoże - bo jest to dość wysoki narzut ziemny na potokiem - tak pracuje, że potrzeba potężnych zabezpieczeń, żeby utrzymać podstawę drogi - wyjaśnił. - W ubiegłym roku zostało to "zaplombowane", by nawierzchnia drogi była prosta. Ziemia jednak pracuje. Po trzech dniach opadów osuwisko się uaktywniło - dodał Kucharczyk.