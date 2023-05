Jastrząb wpadł w zastawioną pułapkę. "Jako przynętę wykorzystano dwa żywe gołębie"

Do roku więzienia

Technik kryminalistyki przeprowadził oględziny i zabezpieczył ślady na potrzeby postępowania, które będzie teraz prowadzone przez pyskowickich mundurowych. Policja przypomina, że odławianie dzikich ptaków jest zabronione. Już samo posiadanie, wytwarzanie, czy wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa to przestępstwo, za które grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.