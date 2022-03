Wspaniałe wieści z zoo. Rosomaki tundrowe przyszły na świat na Śląsku

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie powitał na świecie trzy rosomaki tundrowe. To pierwsze narodziny ssaka tego gatunku w polskim ogrodzie zoologicznym. Niewiele o nim wiadomo, prowadzi bowiem samotniczy tryb życia. Na wczesnym etapie życia u tych zwierząt notuje się wysoką śmiertelność, dlatego, aby nie wywoływać u nich stresu, opiekunowie obserwują młode z odległości i nie nawiązują z nimi kontaktu wzrokowego.

Rosomaki przyszły na świat 26 lutego, ale Śląski Ogród Zoologiczny poinformował o narodzinach i pokazał zdjęcie jednego z maluchów dopiero teraz. Nie jest znana jeszcze płeć trzech osobników, ponieważ matka bardzo uważnie je chroni. Karmi je i praktycznie nie odstępuje ich na krok. W pierwszej dobie po narodzinach samica o imieniu Tatyana przeniosła je do wnętrza budynku hodowlanego i tam pozostaje do dziś. Samiec Thor nie uczestnicy w odchowie, większość czasu spędza na wybiegu wewnętrznym. To ich pierwszy miot.