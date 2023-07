Sinice na polskim wybrzeżu. Ekspertka: sytuacja rozwija się dynamicznie

Sinice, jak co roku, są obecne nad polskim morzem. Dr Justyna Kobos z Uniwersytetu Gdańskiego wspomniała na antenie TVN24, że skala zakwitu jest zależna przed wszystkim od warunków pogodowych.

- Od ponad dwóch tygodni obserwowaliśmy powierzchniowe zakwity sinic na Bałtyku centralnym. Wysoka temperatura, brak deszczu, brak mieszania wód, sprzyjały niewątpliwie temu, by ten zakwit był widoczny również na naszych kąpieliskach - powiedziała ekspertka.

Na wszelki wypadek

Najgroźniejszą z występujących u nas sinic jest ta należąca do gatunku Nodularia spumigena . Toksyny, które produkuje, oddziałują na układ pokarmowy i mogą powodować nudności czy biegunki, a poza tym podrażnienie skóry. Im więcej gatunków sinic, tym gorsza mieszanka. - Coraz częściej mówi się o narażeniach poprzez wdychanie aerozoli, ale należy pamiętać, że głównym problemem jest spożywanie wody, w której są te toksyny - wyjaśniła Kobus.

Dlatego przebywając nad wodą, powinno się uważnie obserwować zabawy dzieci. Kobos dodała, że mają one bardziej wrażliwe organizmy i spędzają w wodzie więcej czasu. - Jeżeli ten zakwit jest widoczny, są smugi, woda zmieniła kolor, to na wszelki wypadek nie należy wchodzić do takiej wody, żeby nie narażać siebie i dzieci na problemy zdrowotne - przestrzegła badaczka.