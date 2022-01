Ponad 13 tysięcy interwencji, jedna osoba nie żyje, są ranni - w tym strażak. Wichury w Polsce

Ponad pół miliona odbiorców bez prądu

Interwencje na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu

W wyniku silnych podmuchów wiatru strażacy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim otrzymywali pełno zgłoszeń, zazwyczaj do powalonych drzew, które albo blokowały przejazd, albo uszkodziły zaparkowane pojazdy. Ponad trzy tysiące interwencji związanych z silnym wiatrem odnotowano w Zachodniopomorskiem. Najgorsza sytuacja jest w powiecie drawskim, gdzie nie ma prądu. - Próbujemy tam przerzucić te siły i środki z naszego województwa, które będą mogły wspierać zadania na terenie Drawska - powiedział w niedzielę zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. Marek Popławski. W usuwanie skutków silnego wiatru zaangażowanych jest blisko 800 funkcjonariuszy, w regionie zadysponowanych jest 200 zastępów straży pożarnej - przekazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - W najtrudniejszej sytuacji był szpitalu w Drawsku - z uwagi na brak prądu, ale agregaty prądotwórcze ze straży i Urzędu Wojewódzkiego zostały dostarczone, więc szpital działa. Nie są tylko obsługiwani pacjenci kardiologiczni, z uwagi na to, że moc prądu jest zbyt niska, żeby obsługiwać tomograf. Dlatego dyspozytorzy przekierowują takie przypadki do innych szpitali - powiedział Bogucki. Do Drawska Pomorskiego skierowano też dodatkowe patrole policji, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz grupę czterdziestu funkcjonariuszy ze szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z Poznania. Wszystkie drogi w regionie są przejezdne. W całym województwie strażacy interweniowali ponad trzy tysiące razy. Nikt nie został poszkodowany.

Tragiczny wypadek w powiecie wejherowskim

Wstrzymane rejsy

Uszkodzone linie energetyczne na Podkarpaciu

Interwencje na Podlasiu

Wichury na Kujawach

Ponad tysiąc interwencji na Mazowszu

Awarie prądu w województwie łódzkim

Powalone drzewa i uszkodzone dachy na Śląsku

Blisko 80 uszkodzonych dachów, przygniecione złamanymi gałęziami samochody, potłuczone przez powalone drzewa nagrobki - to niektóre spowodowane wichurą szkody, zgłaszane w niedzielę strażakom w woj. śląskim. Od rana straż interweniowała w regionie blisko 850 razy. Nie ma osób poszkodowanych. W Bytomiu powalone przez wiatr drzewa uszkodziły liczne nagrobki na cmentarzu przy ul. Kraszewskiego. Złamane drzewo rozbiło także fragment muru innego cmentarza przy ul. Prusa. W innym miejscu w tym mieście przygnieciony pniem drzewa został samochód. Sporo zgłoszeń dotyczy mniejszych uszkodzeń aut, na które spadły gałęzie. W dzielnicy Miechowice ułamane drzewo spadło na plac zabaw. W rybnickiej dzielnicy Boguszowice wiatr przewrócił blaszany kontener przy ul. Kadetów, uszkadzając dwa stojące na pobliskim parkingu samochody. Na katowickim Osiedlu Tysiąclecia wichura zerwała kilkumetrowy fragment warstwy izolacyjnej z dachu jednego z 14-piętrowych wieżowców przy ul. Mieszka I. Strażacy pracują nad usunięciem zwisającej z dachu płachty papy i styropianu. W akcji uczestniczą m.in. strażacy z jednostki wyspecjalizowanej w ratownictwie wysokościowym; silny wiatr uniemożliwił użycie wysięgnika. W Zawierciu zerwany został styropianowy fragment ocieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego. Jak wynika z informacji śląskiej straży pożarnej, w niedzielę od rana do godziny 14.00 w woj. śląskim doszło w sumie do 76 zdarzeń związanych z uszkodzeniami dachów, z których 65 dotyczyło budynków mieszkalnych - jedno lub wielorodzinnych. Jak podała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, w niedzielę od rana do 14.00, w ciągu niespełna siedmiu godzin, straż pożarna odnotowała 842 zdarzenia wynikające z warunków pogodowych. Najczęściej strażacy interweniowali dotąd w powiatach: tarnogórskim (94 zgłoszenia), częstochowskim (79), gliwickim (71) i lublinieckim (41), a także w Bytomiu (61 interwencji), Katowicach (52) i Zabrzu (39). Głównie usuwano z dróg powalone drzewa (jak w Bieruniu, Imielinie czy Tychach) i złamane przez wichurę gałęzie. Powalone drzewo czasowo zablokowało drogę wojewódzką nr 795 w kierunku Secemina. W miejscowości Bonowice w gminie Szczekociny drzewo upadło na przewody elektryczne. W Imielinie wiatr zerwał iluminację świąteczną. W Tychach na skrzyżowaniu ulic Burschego, Mikołowskiej i Dołowej wichura obróciła maszty z sygnalizacją świetlną, która przestała działać – naprawa będzie możliwa dopiero w poniedziałek, po ustaniu wichury. Jak informowało w niedzielę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wichury spowodowały w woj. śląskim przerwy w dostawach prądu do niespełna 9,2 tys. odbiorców - najwięcej w Sosnowcu, Tychach, powiecie bieruńsko-lędzińskim i gminie Rudziniec k. Gliwic. Energetycy stopniowo przywracają dostawy energii. W Bytomiu wichura przyczyniła się w niedzielę do awarii ogrzewania, która została już usunięta. Warunki powodowe spowodowały zmianę planów organizatorów części imprez w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wiele plenerowych wydarzeń przeniesiono do budynków lub do internetu.