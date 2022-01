Silny wiatr. Wichury w Polsce. Na jadący samochód spadło drzewo, zginęła osoba

Warmia i Mazury

Silny wiatr wieje w województwie warmińsko-mazurskim. Chwilami osiąga prędkością 100 kilometrów na godzinę, na otwartym terenie podmuchy są nawet jeszcze mocniejsze. Do godziny 6 rano w niedzielę strażacy z tego regionu wyjeżdżali 144 razy, głównie do połamanych drzew i konarów blokujących drogi. W Dobrym Mieście wiatr zerwał fragment poszycia dachowego na domu. W dwóch przypadkach drzewo spadło na zaparkowane samochody, w trzech - na linię energetyczną. Strażacy wyjeżdżali także, by zapewnić zasilanie osobom podłączonym w swoich mieszkaniach do urządzeń tlenowych, takie interwencje odnotowano w gminach Ostróda, Barczewo i Działdowo.