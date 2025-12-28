Wiało i wieje. Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle

Cofka na Bałtyku Źródło: TVN24

Strażacy przeprowadzili w sobotę 215 interwencji w niemal całej Polsce w związku z silnie wiejącym wiatrem - poinformował w niedzielę rano rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwie pomorskim.

Według danych PSP, na Pomorzu odnotowano 41 zdarzeń, w województwie warmińsko‑mazurskim 34, w małopolskim 32, a na Mazowszu 23. Interwencje polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg, chodników oraz prywatnych posesji. W kilku przypadkach silny wiatr uszkodził dachy budynków gospodarczych i mieszkalnych, jednak nikt nie został ranny.

Jak przekazał rzecznik PSP, od północy do godziny szóstej rano w niedzielę strażacy otrzymali kolejne 39 zgłoszeń. Najbardziej wietrznie było w pasie nadmorskim i na północnym wschodzie kraju.

Ostrzeżenia IMGW

W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Wyższy poziom ostrzeżenia obowiązywał w rejonie Wybrzeża w województwie pomorskim. Niższym stopniem ostrzeżeń objęto województwa: warmińsko‑mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz częściowo małopolskie, mazowieckie i zachodniopomorskie.

Mocno wieje. Stan alarmowy przekroczony na Martwej Wiśle

Synoptycy zapowiadają, że wiatr w niedzielę stopniowo będzie słabł, jednak lokalnie porywy mogą jeszcze osiągać do 70 km/h, zwłaszcza na północy kraju.

Mocno wieje przy Martwej Wiśle, której poziom przekroczył stan alarmowy.

- Wisła z reguły płynie w inną stronę, ale ze względu na bardzo silny wiatr z północy woda z Bałtyku jest wpychana w głąb lądu. Przez to mamy do czynienia ze zjawiskiem cofki, która powoduje, że woda w wielu rzekach wzbiera, co jest bardzo niebezpieczne - przekazała Marta Ulatowska, reporterka TVN24. Jak dodała, w porywach wiatr wieje tam z prędkością 85, a nawet 100 km/h. Mieszkańcy Pomorza na swoje telefony dostali alerty RCB z prośbą o ostrożność, unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie swojego mienia.

Autorka/Autor: jzb Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: TVN24