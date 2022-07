Ewakuacje obozów, połamane drzewa, zerwany dach i elewacja. Silny wiatr w Polsce

We wtorek w Polsce silnie wiało. Przed intensywnymi opadami deszczu nadal ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla części województwa warmińsko-mazurskiego podniesiony został stopień alertów - do najwyższego.

Połamane drzewa

Spadające drzewa na samochody i zerwana elewacja bloku w Białymstoku

W Białymstoku doszło do co najmniej dwóch sytuacji, w których drzewa spadły na samochody, o czym informowała po południu rzeczniczka prasowa białostockiej straży mł. kpt. mgr inż. Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko.

Prawie 20 tysięcy odbiorców bez prądu

Na Warmii i Mazurach z powodu trudnych warunków pogodowych doszło do awarii energetycznych. We wtorek wieczorem bez prądu było około 15 tysięcy odbiorców - podała Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja SA. Najwięcej - 12 tys. odbiorców nie miało prądu na terenie Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Ograniczenia w dostawach prądu odnotowano między innymi w gminach: Dabrowa Białostocka, Mońki , Knyszyn, Grabowo, Rutki, Szczuczyn, Janów, Jasionówka, Narew, Hajnówka i Kleszczele.

Bajerska dodała, że energetycy lokalizowali awarie, a tam, gdzie było to możliwe, usuwali na bieżąco. Podkreśliła, że silny wiatr niszczył drzewa, dochodziło do zrywania linii, a usuwanie usterek utrudniało to, że w niektóre miejsca z powodu silnych opadów deszczu i podmokłego terenu, były one trudnodostępne.