Ewakuacja obozów namiotowych, połamane drzewa, zerwana elewacja bloku

W efekcie silnego wiatru i ulewnych opadów deszczu we wtorek strażacy na terenie całej Polski interweniowali ponad 570 razy. Najwięcej pracy mieli w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie prewencyjnie ewakuowano trzy obozy namiotowe. W wielu miejscach wiatr łamał drzewa, a w Białymstoku zerwał fragment elewacji bloku. Wieczorem bez prądu było prawie 20 tysięcy odbiorców.

We wtorek w Polsce silnie wiało. Przed intensywnymi opadami deszczu nadal ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla części województwa warmińsko-mazurskiego podniesiony został stopień alertów do najwyższego.

Ewakuowane trzy obozy namiotowe, połamane drzewa

Jak przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski, do godziny 20 w całym kraju odnotowano 576 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu. Nie ma rannych. Najwięcej wyjazdów strażaków odnotowano w województwach podlaskim - 234, warmińsko-mazurskim - 155 i mazowieckim - 38.

W województwie warmińsko-mazurskim organizatorzy obozów pod namiotami podjęli decyzje o prewencyjnej ewakuacji trzech obozów z 67 obecnie działających na terenie województwa. Jedna z ewakuacji odbywała się przy wsparciu straży pożarnej - zaznaczył we wtorek wieczorem Kierzkowski.

Spadające drzewa na samochody i zerwana elewacja bloku w Białymstoku

Podlascy strażacy najczęściej wyjeżdżali do usuwania z dróg drzew i gałęzi powalonych przez wiatr Zostało uszkodzonych kilka aut.

W Białymstoku doszło do co najmniej dwóch sytuacji, w których drzewa spadły na samochody, o czym informowała po południu rzeczniczka prasowa białostockiej straży mł. kpt. mgr inż. Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko.

Strażacy kilka razy byli także wezwani do pomocy w wypompowaniu wody z zalanych piwnic, ale podkreślono, że było niewiele takich wezwań.

Prawie 20 tysięcy odbiorców bez prądu

Na całej Warmii i Mazurach z powodu trudnych warunków pogodowych doszło do awarii energetycznych. We wtorek wieczorem bez prądu było około 15 tysięcy odbiorców - podała Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja SA. Najwięcej - 12 tys. odbiorców nie miało prądu na terenie Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Ograniczenia w dostawach prądu mogą występować między innymi w gminach: Dabrowa Białostocka, Mońki , Knyszyn, Grabowo, Rutki, Szczuczyn, Janów, Jasionówka, Narew, Hajnówka i Kleszczele.

Bajerska dodała, że energetycy lokalizują awarie, a tam, gdzie jest to możliwe, usuwają je na bieżąco. Podkreśliła, że silny wiatr niszczył drzewa, dochodziło do zrywania linii, a usuwanie awarii utrudnia to, że w niektóre miejsca z powodu silnych opadów deszczu i podmokłego terenu są trudnodostępne.