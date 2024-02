Zamknięto gdańskie zoo. "Zagrożenie dla zwierząt i gości"

Przed południem w Gdańsku wiatr rozpędzał się w porywach do 86 kilometrów na godzinę. W ciągu kolejnych godzin wiatr ma słabnąć, jednak nadal będzie wiać silnie. Obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sztorm na Bałtyku

Wydano również ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie. Obowiązuje ono od godziny 10 do północy we wschodniej części strefy brzegowej - od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa - przekazała Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.