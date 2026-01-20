Logo TVN24
Polska

Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?

Silny mróz
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Nawet -24 stopnie Celsjusza pokazały we wtorek rano termometry w Polsce. Trzaskający mróz objął wschodnie regiony kraju. Sprawdź, gdzie było najzimniej.

Za nami kolejna mroźna noc i poranek. We wtorek o godzinie szóstej rano termometry we wschodniej Polsce pokazały kilkanaście stopni na minusie. Były też miejsca, gdzie temperatura spadła poniżej -20 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
Prognoza
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
Prognoza
Mróz, zima
Silny mróz i nie tylko. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
Prognoza

Gdzie było najzimniej?

Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie szóstej rano najzimniej było we wsi Biernatki w woj. podlaskim, gdzie termometry pokazały -24,4 st. C. Dwudziestostopniowy mróz odnotowano także w Białej Podlaskiej w woj. lubelskim (-22,3 st. C) oraz Ostrołęce w woj. mazowieckim (-20,4 st. C). Przenikliwego zimna doświadczyli również mieszkańcy: Zamościa (-19,7 st. C) i Terespolu (-19,1 st. C) na Lubelszczyźnie, Białegostoku (-19,2 st. C) na Podlasiu oraz Siedlec (-19,1 st. C) i Kozienic (-19,3 st. C) w woj. mazowieckim.

Odmienna aura wystąpiła na zachodzie Polski. W Jeleniej Górze w województwie dolnośląskim odnotowano 1,6 stopnia Celsjusza na plusie.

Temperatura powietrza o godzinie 6 we wtorek (20.01)
Temperatura powietrza o godzinie 6 we wtorek (20.01)
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

