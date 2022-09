Mykolog: Człowiek może zaszkodzić grzybom znacznie bardziej niż słońce. Bez deszczu sobie poradzą

Wrzesień i październik to szczyt sezonu na grzyby w Polsce. Jak mówi rzeczniczka Polskiego Towarzystwa Mykologicznego Marta Wrzosek, nie powinno dziwić to, że co kilka lat grzyby występują obficie, po czym następują lata bezgrzybne. Wyjaśnia, że grzyby mają naturalne cykle życiowe i nie tworzą owocników każdego roku równie intensywnie. - Jeżeli chcemy chronić grzyby, zostawiajmy część drewna wielkogabarytowego w lesie i nie niszczmy ściółki - apeluje specjalistka.

Mykolog: lata bezgrzybne nie powinny dziwić, grzyby mają swoje cykle życiowe

- Owocniki grzybów są potrzebne tylko do rozmnażania płciowego i nie wytworzą się, jeśli nie będzie to biologicznie uzasadnione. Tak na przykład stosunkowo rzadko i tylko przy sprzyjających okolicznościach tworzą się owocniki trufli, a przecież robiąc badania gleb spotykamy sekwencje DNA wskazujące na obecność grzybni tych gatunków - wyjaśnia profesor UW.

Mykolog dodaje, że grzyby nie wymagają ciepłych nocy i tak zwanej złotej jesieni. Istnieją gatunki preferujące cieplejsze miejsca i takie, które od ciepła stronią. Niektóre gatunki wręcz szczególnie chętnie wyrastają zimą. - Płomiennica zimowa to smaczny grzyb jadalny, który pojawia się wraz ze spadającymi liśćmi. Pieprznik jadalny, czyli kurka to z kolei grzyb letni. Gąsówka fioletowa dopiero w październiku zacznie owocować na dobre. To co jest owocnikom potrzebne do wzrostu to jednak przede wszystkim woda i przy wysokiej wilgotności gleby i ściółki możemy się ich zawsze spodziewać - mówi.