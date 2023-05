Sezon na alergie. Objawy. Kto może być uczulony. Metody leczenia - immunoterapia

czytaj dalej

Władze sycylijskiego miasteczka wypowiadają wojnę śmieciom, a ich pomocnikiem w walce z plastikiem ma być... pies. Suczka imieniem Bea została specjalnie wyszkolona, by zbierać odpadki zostawione przez "niecywilizowanych" mieszkańców. Labradorka dołączy do lokalnej drużyny futrzanych sprzątaczy, do której wcześniej zwerbowano także osły.