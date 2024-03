Polski buk został Europejskim Drzewem Roku

Polskie drzewo zostało tegorocznym zwycięzcą konkursu na Europejskie Drzewo Roku. Monumentalny buk pospolity rośnie w starym parku ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. To trzecie z rzędu polskie drzewo, które zwyciężyło w tym konkursie.

W 2023 roku buk "Serce Ogrodu" zwyciężył w konkursie Klubu Gaja na Drzewo Roku, otrzymując 6643 głosy internautów. Triumf był przepustką do tegorocznego konkursu europejskiego.

Polskie drzewa nagradzane w Europie

Dotychczas konkurs polscy kandydaci wygrywali trzykrotnie: w 2017 roku był to dąb Józef z Wiśniowej, dwa lata temu - dąb Dunin z Puszczy Białowieskiej, a w ostatniej edycji - dąb Fabrykant z Łodzi.

- Bez pomocy wielu instytucji i osób z całej Europy nie byłoby możliwości, aby po raz trzeci polskie drzewo zdobyło prestiżowy tytuł Europejskiego Drzewa Roku. (...) Jest to niesamowite, że tak wielu ludzi, bez wsparcia finansowego instytucji do tego powołanych, pracuje, wspierając lokalne działania miłośników drzew. To niesie nadzieję na przyszłość - powiedział Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.