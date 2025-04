Saharyjski pył nad Tatrami. Niebo "zmieniło" kolor

"Inne wrażenie przy obserwacji"

"Możliwe są tzw. lawiny gruntowe"

Wraz z pyłem nadciągnęły do Polski bardzo ciepłe masy powietrza, co przyniosło gwałtowne ocieplenie w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu w czwartek rano termometry pokazały 6 stopni Celsjusza, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich nawet 10 st. C. W samym Zakopanem termometry pokażą ponad 20 st. C. Temperatura w połączeniu z silnym wiatrem spowodowała szybkie topnienie pokrywy śnieżnej - na Kasprowym Wierchu w ciągu tygodnia ubyło go 40 centymetrów - obecnie warstwa śniegu na szczycie to już 65 cm. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzegło, że takie warunki mogą zwiększyć zagrożenie lawinowe.