Rzeki zamarzają od wschodu po zachód Polski. Niektóre pierwszy raz od lat

Warta zamarzła w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: TVN24

O powstaniu zatoru lodowego na Sanie informował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Spływający lód i śryż zatrzymują się na płytszych odcinkach rzeki, blokując jej nurt. Spowodowało to lokalne, niegroźne podtopienia, głównie na terenach niezabudowanych.

W niedzielę śryż i połamane kry znajdowały się w okolicach miejscowości Ulucz w województwie podkarpackim. W piątek z tym samym problemem borykał się wcześniejszy odcinek rzeki, na wysokości miejscowości Hłomcza i Dobra.

Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

"Nasi pracownicy na bieżąco monitorują teren, pozostając w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego i w pełnej gotowości do działania" - napisali przedstawiciele RZGW Rzeszów w mediach społecznościowych.

Zamarzła też Warta

Zima dała się we znaki także na zachodzie Polski. W Gorzowie Wielkopolskim mróz doprowadził do powstania lodowej pokrywy na Warcie. To rzadkie i wyjątkowe zjawisko - ostatni raz rzeka w tym miejscu zamarzła w 2014 roku.

Według IMGW na stacji hydrologicznej w Gorzowie Wielkopolskim stan wody w niedzielę po południu wynosił 330 centymetrów, co oznacza, że kształtował się w strefie wód wysokich, bez przekroczenia poziomów ostrzegawczych.

Warta zamarzła w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: TVN24

Autorka/Autor: ast Źródło: TVN24, RZGW Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz