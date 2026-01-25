Logo TVN24
Polska

Rzeki zamarzają od wschodu po zachód Polski. Niektóre pierwszy raz od lat

Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Warta zamarzła w Gorzowie Wielkopolskim
Źródło: TVN24
Zator lodowy utworzył się na Sanie na wysokości miejscowości Ulucz (woj. podkarpackie). Lód gromadzi się na rzece, prowadząc do lokalnych podtopień. Na drugim końcu Polski, w Gorzowie Wielkopolskim, zamarzła także część Warty.

O powstaniu zatoru lodowego na Sanie informował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Spływający lód i śryż zatrzymują się na płytszych odcinkach rzeki, blokując jej nurt. Spowodowało to lokalne, niegroźne podtopienia, głównie na terenach niezabudowanych. 

W niedzielę śryż i połamane kry znajdowały się w okolicach miejscowości Ulucz w województwie podkarpackim. W piątek z tym samym problemem borykał się wcześniejszy odcinek rzeki, na wysokości miejscowości Hłomcza i Dobra.

Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

"Nasi pracownicy na bieżąco monitorują teren, pozostając w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego i w pełnej gotowości do działania" - napisali przedstawiciele RZGW Rzeszów w mediach społecznościowych.

Zamarzła też Warta

Zima dała się we znaki także na zachodzie Polski. W Gorzowie Wielkopolskim mróz doprowadził do powstania lodowej pokrywy na Warcie. To rzadkie i wyjątkowe zjawisko - ostatni raz rzeka w tym miejscu zamarzła w 2014 roku.

Według IMGW na stacji hydrologicznej w Gorzowie Wielkopolskim stan wody w niedzielę po południu wynosił 330 centymetrów, co oznacza, że kształtował się w strefie wód wysokich, bez przekroczenia poziomów ostrzegawczych.

Klatka kluczowa-185588
Warta zamarzła w Gorzowie Wielkopolskim
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: ast

Źródło: TVN24, RZGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Rzeszów Warta
