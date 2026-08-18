Polska Rzeka znów wylała w Bodzanowie. Dwa lata temu była tam powódź Franciszek Wajdzik |

W Bodzanowie rzeka znów wystąpiła z brzegów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dawid Żak

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek nad Polską przeszła fala burz, którym towarzyszyły intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Jak poinformowały służby, minionej doby w całej Polsce odnotowano ponad tysiąc zdarzeń pogodowych. Interwencje strażaków dotyczyły zalanych domów i posesji, zniszczonych dachów oraz usuwania skutków wiatrołomów. Trudna sytuacja jest między innymi w województwie opolskim, na terenach, gdzie dwa lata temu doszło do poważnej powodzi.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Uwaga na burze. Ostrzeżenia w części kraju

W Bodzanowie rzeka znów wystąpiła z brzegów Źródło: TVN24

Rzeka znów wylała w Bodzanowie

Wśród miejsc dotkniętych przez żywioł jest gmina Głuchołazy w województwie opolskim. Dwa lata po powodzi w Bodzanowie lokalna rzeka znów wystąpiła z brzegów. Choć doszło tylko do podtopień, wśród mieszkańców ponownie pojawiły się obawy o bezpieczeństwo ich regionu. Nie brakuje głosów, że pieniądze przeznaczone na inwestycje po tragicznej powodzi z 2024 roku nie zostały odpowiednio zagospodarowane.

Marcin Kierwiński o sytuacji w Głuchołazach Źródło: TVN24

- Wszyscy szczycą się mostem w Głuchołazach, a zapominają o małych miejscowościach. Rudawa, Bodzanów, Nowy Świętów - tutaj u nas jest tragedia (...). Wystarczył kwadrans intensywnego deszczu, żeby zalało posesje, piwnice - mówi jeden z mieszkańców Bodzanowa.

- Wielka fala wody przyszła, rzeka momentalnie się podniosła (...). Nagle ta woda zaczęła podpływać i tak na prawdę do połowy podwórka wszystko zostało zalane - dodała mieszkanka Bodzanowa.

Marcin Kierwiński mówi o poprawie bezpieczeństwa

Do sytuacji w Głuchołazach odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W programie "Jeden na jeden" polityk przekonywał, że Głuchołazy są obecnie lepiej przygotowane na takie zagrożenia niż dwa lata temu. Jednocześnie podkreślił, że nie ma państwa, które "jest w stanie zapobiec wszelkim gwałtownym zjawisko atmosferycznym".