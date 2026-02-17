Sto metrów w dół z najwyższego szczytu Polski. "Uważajcie"

Turysta ześlizgnął się podczas wspinaczki na Rysy Źródło: instagram.com/elevatedmoose

Autor nagrania, publikujący w sieci pod pseudonimem elevatedmoose, zamieścił je na swoim profilu na Instagramie. Jak opowiadał, był już blisko szczytu Rysów, na wysokości około 2450 metrów, ale na chwilę przystanął, by złapać oddech i rozciągnąć skurcz w nodze. Gdy wybił raki, nagle poleciał w dół.

"Czekan w ogóle nie mógł dosięgnąć podłoża, więc hamowanie nim nie przyniosło żadnych rezultatów, pozostało tylko trzymać raki w górze i mieć nadzieję, że jakoś to będzie" - pisał. Zanim udało mu się wyhamować, zjechał około sto metrów w dół zbocza. Na szczęście ani autorowi, ani innym wspinaczom nic poważnego się nie stało.

Swój wpis autor zakończył apelem o to, by uważać na siebie w górach.

Uważajmy na górskich szlakach

W górach do wypadku może dojść nawet w sytuacji, gdy dysponujemy odpowiednim sprzętem i posiadamy doświadczenie. Jak ocenił przewodnik Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sytuacji podobnego zagrożenia każda próba hamowania może okazać się na wagę złota.

- Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie zawsze zahamujemy od razu, ale takie przyhamowywanie również powoduje, że nie nabieramy bardzo dużej prędkości - podkreślił.

Tomasz Zając z TPN o tym, jak postępować podczas poślizgnięcia się w górach

W Tatrach we wtorek obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Należy pamiętać, że pokrywa śnieżna w wielu miejscach jest słabo związana z podłożem, co oznacza, że do wyzwolenia lawiny wystarczy nawet małe obciążenie.

W weekend w Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Sobotniego wieczora w rejonie Orlej Perci zaginął młody mężczyzna, a w niedzielę po południu ratownicy TOPR poinformowali o odnalezieniu jego ciała w lawinisku.

