Polska Śmiertelny wypadek w Tatrach Oprac. Damian Dziugieł |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Jacek Jacobi/Shutterstock

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- Trwają działania ratowników na Rysach. Spadły dwie osoby. Jedna jest w stanie ciężkim, natomiast druga poniosła śmierć w wyniku upadku z dużej wysokości - przekazał ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dodał, że nie ma jeszcze szczegółowych informacji dotyczących okoliczności wypadku.

Telefoniczne zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do centrali TOPR w Zakopanem około godz. 14. Akcję ratunkową utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem.

Trudne warunki w Tatrach

Ratownicy przypominają, że w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Szczególnie dużo znajduje się go na stokach północnych, w żlebach oraz w miejscach zacienionych. Na szlaku prowadzącym na Rysy wciąż występują rozległe płaty śniegu, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla turystów. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur i mgła ograniczająca widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń.

Ratownicy apelują, aby osoby wybierające się w wyższe partie Tatr posiadały odpowiedni sprzęt, w tym raki, czekan i kask, a także umiejętność jego właściwego używania.