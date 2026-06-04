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Śmiertelny wypadek w Tatrach

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Śmigłowiec Ratunkowy TOPR
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Jacek Jacobi/Shutterstock
W czwartek na Rysach doszło do wypadku. Jedna osoba zginęła, druga została ciężko ranna. Ratownicy TOPR przypominają, że warunki w Tatrach wciąż są trudne, zalega tam śnieg, a mgła ogranicza widzialność.

- Trwają działania ratowników na Rysach. Spadły dwie osoby. Jedna jest w stanie ciężkim, natomiast druga poniosła śmierć w wyniku upadku z dużej wysokości - przekazał ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dodał, że nie ma jeszcze szczegółowych informacji dotyczących okoliczności wypadku.

Telefoniczne zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do centrali TOPR w Zakopanem około godz. 14. Akcję ratunkową utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem.

Trudne warunki w Tatrach

Ratownicy przypominają, że w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Szczególnie dużo znajduje się go na stokach północnych, w żlebach oraz w miejscach zacienionych. Na szlaku prowadzącym na Rysy wciąż występują rozległe płaty śniegu, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla turystów. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur i mgła ograniczająca widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń.

Ratownicy apelują, aby osoby wybierające się w wyższe partie Tatr posiadały odpowiedni sprzęt, w tym raki, czekan i kask, a także umiejętność jego właściwego używania.

Źródło: PAP
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Tagi:
Tatry
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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