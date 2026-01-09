Tak wyglądała Wigilia w sercu Białowieży

Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego Źródło: Białowieski Park Narodowy

Nagranie zostało udostępnione w środę w mediach społecznościowych Białowieskiego Parku Narodowego. Widać na nim dwa rysie - samicę i jej młode - bawiące się na zamarzniętej, płytkiej sadzawce. Maluch zaczepiał matkę, ćwicząc z nią techniki polowania.

"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój" - przekazali przedstawiciele BPN. "Wtedy możemy obserwować radosne chwile z życia dzikich zwierząt. Bez ingerencji, bez pośpiechu, bez strachu".

Samotnik z dziczy

Ryś (łac. Lynx lynx) to największy dziki kot Polski i trzeci największy drapieżnik spotykany w naszym kraju. Uszy tego gatunku zakończone są charakterystycznymi "pędzelkami" czarnego futra. To terytorialni samotnicy, polujący głównie w nocy. Rewiry samców i samic mogą częściowo się pokrywać, ale zwierzęta celowo spotykają się tylko na czas marcowania, czyli godów. Zazwyczaj rodzą jedno lub dwa, rzadziej trzy kocięta.

Szacuje się, że w Białowieskim Parku Narodowym występuje nawet 50 osobników. W Polsce pojawiają się one także w innych dużych kompleksach leśnych, na wschodzie kraju oraz w górach. W 1995 roku ryś został objęty ochroną gatunkową.

Autorka/Autor: ast/dd Źródło: Białowieski Park Narodowy, Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" Źródło zdjęcia głównego: Białowieski Park Narodowy