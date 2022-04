Rybołowy wracają z ciepłych krajów. "Te drapieżniki gniazdują w wyjątkowy sposób"

Po zimie spędzonej w Afryce rybołowy powróciły w tym miesiącu na Ziemię Lubuską. - To prawdziwa perełka lubuskiej przyrody i gatunek flagowy naszego regionu - powiedział Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Dodał, że w całym kraju występuje zaledwie około 30 par tych drapieżników. Objęte są ścisłą ochroną.

Rybołowy przylatują do Polski najczęściej na przełomie marca i kwietnia, niekiedy nawet później. W lęgu najczęściej są dwa-trzy jaja, które samice składają w okolicach połowy maja. Po odchowaniu młodych, najczęściej pod koniec sierpnia, rybołowy opuszczają nasz kraj i migrują na zimowiska położone w zachodniej i środkowej Afryce, pokonując odległość około pięciu tysięcy kilometrów.

Rybołowy ( Pandion haliaetus ) osiągają masę do dwóch kilogramów przy rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 170 centymetrów. Mają brązowo-białe ubarwienie, charakterystyczny ciemny pas wzdłuż oczu i nieco nastroszone pióra na tyle głowy. Jego głównym pożywieniem są ryby. Ptaki te podlegają ścisłej ochronie.

- Te okazałe drapieżniki gniazdują w wyjątkowy sposób. Gniazda zawsze budują na wyeksponowanych i górujących nad otoczeniem drzewach lub słupach energetycznych, a przy tym ich nie ukrywają na przykład w koronach drzew jak to robią inne drapieżniki. Raz wybrane miejsce do założenia gniazda, wykorzystywane jest nawet przez kilkanaście lat - powiedział Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Dodał, że rybołów to jedyny gatunek ptaka drapieżnego występujący na Ziemi Lubuskiej, dla którego RDOŚ w Gorzowie Wlkp. opracował i realizuje od 11 lat regionalną strategię ochrony przy współpracy z energetykami, leśnikami oraz ornitologami z Komitetu Ochrony Orłów.

"Jeden z najrzadszych krajowych gatunków ptaków"

- Rybołowy to prawdziwa perełka lubuskiej przyrody i gatunek flagowy naszego regionu, o którego dba ogromna rzesza miłośników przyrody, ornitologów, leśników oraz rożnych instytucji i urzędów - wskazał Bielewicz.

Z danych gorzowskiego RDOŚ wynika, że w ubiegłym roku na obszarze woj. lubuskiego rybołowy występowały w 11 rewirach gniazdowych. To najlepszy wynik od początku monitorowania ich liczebności w regionie. - Jednocześnie ten wynik oznacza, że w naszym regionie gniazduje ponad 30 procent populacji krajowej. Warto przypomnieć, że w całej Polsce gniazduje zaledwie około 30 par tych drapieżników, co czyni go jednym z najrzadszych krajowych gatunków ptaków - dodał Bielewicz.