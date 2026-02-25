Gwałtowne roztopy porwały auto do niecki wodnej. Strażacy uratowali kierowcę Źródło: TVN24

W wyniku roztopów, którym miejscami towarzyszyły opady deszczu, w Polsce w ostatnich dniach doszło do podtopień. W wielu województwach obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami rzek. Są miejsca, gdzie w mocy są alarmy czerwonego, najwyższego stopnia.

Droga S6. Strażacy pracują nad jej odblokowaniem

W środę mieszkańcy niektórych rejonów nadal muszą mierzyć się z utrudnieniami. Wciąż nieprzejezdna jest droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód w województwie zachodniopomorskim. Do zablokowania odcinka trasy doszło w poniedziałek wieczorem około godziny 20.45, gdy pojawiły się na nim zastoiska wody roztopowej. Fragmentem drogi nie można się więc poruszać już od kilkudziesięciu godzin.

Od wtorku na miejscu pracują strażacy, którzy wypompowują wodę za pomocą pomp wysokiej wydajności. Jak podał w środę rano dyżurny Punktu Informacji Drogowej (PID) szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), akcja potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. Obowiązują objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6, ale służby ostrzegają, że tworzą się tam korki.

Zalana trasa S6 (zdjęcie z wtorku) Źródło: PAP/Piotr Kowala

Opracował Krzysztof Posytek