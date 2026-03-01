Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Wzrost temperatury powietrza spowodował, że w Polsce trwa odwilż. Jak przekazał młodszy kapitan Szymon Pawłowski z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej, najwięcej spośród 40 zdarzeń związanych z roztopami miała miejsce w powiatach: elbląskim, ostródzkim i kętrzyńskim. Działania funkcjonariuszy PSP dotyczyły głównie wypompowania wody z piwnic, posesji, dróg, przepełnionych rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych. Strażacy pomagali też usuwać zatory z kry lodowej, między innymi przy moście na rzece Bierutówce. Zabezpieczali workami z piaskiem wyrwę w wale przeciwpowodziowym na potoku Topólka w gminie Markusy - w pobliżu tego miejsca nie ma zabudowań i nie było zagrożenia dla ludzi.

Sytuacja jest monitorowana

Sytuację związaną z możliwością lokalnych podtopień i utrudnieniami spowodowanymi roztopami na bieżąco monitorują też pracownicy Wód Polskich. W związku z trwającym spływem wód roztopowych, ostrzeżenia trzeciego stopnia o wzrostach i wahaniach stanów wody powyżej progu alarmowego obowiązują na rzece Wąskiej i na stacji Prosna na rzece Guber. Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia o możliwym przekroczeniu stanów ostrzegawczych wydano dla rzeki Baudy. Na pozostałym obszarze woj. warmińsko-mazurskiego obowiązują do poniedziałku ostrzeżenia pierwszego stopnia; przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.