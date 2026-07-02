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Pies uratował psa. "Pilnował go cały czas, nie opuścił"

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Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Źródło wideo: OSP Rogoźno
Źródło zdj. gł.: OSP Rogoźno
Strażacy z Wielkopolski uratowali owczarka niemieckiego, który wpadł do jeziora Rogoźno i nie był w stanie się sam wydostać. Zwierzęciu udało się pomóc dzięki innemu psu - kręcił się on w miejscu, w którym jego towarzysz wpadł do wody, co zwróciło uwagę przechodnia.

O zdarzeniu poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Rogoźno oraz wolontariusze z rogozińskiego WOPR. Doszło do niego w środę nad jeziorem Rogoźno, niedaleko miejscowości Owczegłowy (pow. obornicki). Z jednej z lokalnych posesji wydostały się dwa owczarki niemieckie, które błąkały się przy brzegu jeziora. W pewnym momencie jeden z nich wpadł do wody.

Uratowany przez przyjaciela

Jak przekazał prezes OSP Rogoźno Paweł Wasila, zwierzę wpadło do wody tak niefortunnie, że nie mogło wydostać się ani na brzeg ani na pobliski mostek wędkarski. Na szczęście w pobliżu był drugi czworonóg. Jeden z przechodniów zauważył psa, który nawet na chwilę nie chciał opuścić okolic mostka. Na miejsce wezwane zostały służby, które odnalazły i uratowały uwięzionego owczarka. Zwierzęta zostały przekazane właścicielowi.

- Zwierzak życie zawdzięcza drugiemu psu, z którym był na wycieczce-ucieczce po okolicy - podkreślił Paweł Wasila. - Pilnował go cały czas, nie opuścił i dzięki temu ktoś postronny się zainteresował [sytuacją - przyp. red]. - dodał.

Akcja ratunkowa psa na jeziorze Rogoźno
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno
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Tagi:
Psyzwierzęta
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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