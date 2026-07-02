Polska Pies uratował psa. "Pilnował go cały czas, nie opuścił" Agnieszka Stradecka |

Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi Źródło wideo: OSP Rogoźno Źródło zdj. gł.: OSP Rogoźno

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zdarzeniu poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Rogoźno oraz wolontariusze z rogozińskiego WOPR. Doszło do niego w środę nad jeziorem Rogoźno, niedaleko miejscowości Owczegłowy (pow. obornicki). Z jednej z lokalnych posesji wydostały się dwa owczarki niemieckie, które błąkały się przy brzegu jeziora. W pewnym momencie jeden z nich wpadł do wody.

Uratowany przez przyjaciela

Jak przekazał prezes OSP Rogoźno Paweł Wasila, zwierzę wpadło do wody tak niefortunnie, że nie mogło wydostać się ani na brzeg ani na pobliski mostek wędkarski. Na szczęście w pobliżu był drugi czworonóg. Jeden z przechodniów zauważył psa, który nawet na chwilę nie chciał opuścić okolic mostka. Na miejsce wezwane zostały służby, które odnalazły i uratowały uwięzionego owczarka. Zwierzęta zostały przekazane właścicielowi.

- Zwierzak życie zawdzięcza drugiemu psu, z którym był na wycieczce-ucieczce po okolicy - podkreślił Paweł Wasila. - Pilnował go cały czas, nie opuścił i dzięki temu ktoś postronny się zainteresował [sytuacją - przyp. red]. - dodał.

Akcja ratunkowa psa na jeziorze Rogoźno Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi Źródło zdjęcia: OSP Rogoźno