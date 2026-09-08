Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bolid rozświetlił niebo na zielono. "Co za petarda!"

|
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
Na poznańskim niebie pojawił się bolid (nagranie z 17 kwietnia)
Źródło wideo: Kontakt24/ Grzegorz
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Marek Stan
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Niezwykle jasny bolid pojawił się nad Polską w nocy z poniedziałku na wtorek. Zdjęcie zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Miniona noc przyniosła wyjątkowe zjawiska na polskim niebie. Oprócz zorzy polarnej mieszkańcy północnej części kraju mogli zaobserwować niezwykle jasny bolid. Meteor był widoczny między innymi w okolicach Rewy w województwie pomorskim i imponował swoją jasnością. Zjawisko udało się uwiecznić jednemu z naszych czytelników. Zdjęcie wysłał na Kontakt24.

"Wszystko rozświetliło się na zielono"

Pan Marek w nocy z poniedziałku na wtorek obserwował nocne niebo w poszukiwaniu zorzy polarnej. W pewnym momencie niebo przeciął niezwykle jasny bolid. - Miałem rozłożone aparaty i szczęście chciało, że jeden z nich zarejestrował moment spadania bolidu. Leciał z Rewy w kierunku zachodnim, z południa na północ - opisywał.  

Autor zdjęcia dodał, że był to jeden z największych bolidów, jakie miał okazję oglądać. - Wyglądało to pięknie, wszystko rozświetliło się na zielono, a na koniec widać było iskry, gdy rozprysł się na niebie, choć tego niestety aparat nie zdążył złapać - podkreślił.

Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Marek Stan

Fotografia wykonana przez pana Marka wzbudziła ogromne emocje wśród internautów. - Co za petarda! - skomentował w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach".  

Bolid. Czym jest to zjawisko

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
Meteory, meteoryty, meteoroidyKontakt24
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Lowell zmierza w kierunku Hawajów. "Przygotowujemy się na najgorsze"
Świat
Problemy na indonezyjskich lotniskach po erupcji wulkanu
Wznawiają ruch lotniczy po erupcji wulkanu. Branża liczy straty
Świat
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Żałoba narodowa po niszczycielskiej powodzi. Los tysięcy osób nadal nieznany
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Upał
Upał w Polsce. IMGW wydał żółte alarmy
Prognoza
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
Świat
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
Świat
shutterstock_2526159815
Burze, ulewy i upał. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
Świat
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
Świat
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Zerwała się wichura
"Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka"
Polska
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
Świat
Okolice wąwozu Bezengi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej
Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Świat
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Huragan przejdzie bokiem. To "nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni"
Świat
Ogromne utrudnienia na lotniskach w Indonezji
Już ponad 170 tysięcy osób uwięzionych na lotniskach
Świat
Tak wygląda krajobraz po osuwiskach i powodzi błyskawicznej w Tybecie i Nepalu
Byli w strefie zero. Mówią o krajobrazie jak z Księżyca
Świat
Pożary trawią Indonezję
"Jesteśmy wyczerpani. Zdarza się, że w ogóle nie śpimy"
Świat
Pogoda na 16 dni. Idzie do nas wrześniowy upał
Idzie upał. Co czeka nas później? Pogoda na 16 dni
Prognoza
Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Lawina błotna zeszła na wioskę, są ofiary i zaginieni
Świat
Huragan Lowell na zdjęciu satelitarnym
"Jeśli wydaje ci się, że fale są duże, to znaczy, że takie są"
Świat
Tego domu nie dosięgnął pożar
Latami przygotowywali się na pożar. Gdy nadszedł ogień, ich dom ocalał
Świat
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Błyskawice rozświetliły niebo nad Waszyngtonem
Świat
Niemiecka rakieta Spectrum pomyślnie wyniosła na orbitę okołoziemską satelity naukowe
Pierwszy taki sukces. Czy Europa uniezależni się od USA
Nauka
Masy wody zawaliły trzypiętrowy budynek w prowincji Fujian w Chinach
Trzypiętrowy budynek runął pod naporem wody. Nagranie
Świat
Powalone drzewo na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie po przejściu wichury
Ponad 1000 interwencji po wichurach. Ranni na dożynkach
Polska
Silny wiatr, noc
Nocne wichury. Są alarmy
Prognoza
Lokalnie pojawią się burze
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Prognoza
Nowe Grodziczno
Wielka ulewa z gradem. Nagranie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom