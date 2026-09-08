Polska Bolid rozświetlił niebo na zielono. "Co za petarda!" Franciszek Wajdzik |

Na poznańskim niebie pojawił się bolid (nagranie z 17 kwietnia) Źródło wideo: Kontakt24/ Grzegorz Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Marek Stan

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Miniona noc przyniosła wyjątkowe zjawiska na polskim niebie. Oprócz zorzy polarnej mieszkańcy północnej części kraju mogli zaobserwować niezwykle jasny bolid. Meteor był widoczny między innymi w okolicach Rewy w województwie pomorskim i imponował swoją jasnością. Zjawisko udało się uwiecznić jednemu z naszych czytelników. Zdjęcie wysłał na Kontakt24.

"Wszystko rozświetliło się na zielono"

Pan Marek w nocy z poniedziałku na wtorek obserwował nocne niebo w poszukiwaniu zorzy polarnej. W pewnym momencie niebo przeciął niezwykle jasny bolid. - Miałem rozłożone aparaty i szczęście chciało, że jeden z nich zarejestrował moment spadania bolidu. Leciał z Rewy w kierunku zachodnim, z południa na północ - opisywał.

Autor zdjęcia dodał, że był to jeden z największych bolidów, jakie miał okazję oglądać. - Wyglądało to pięknie, wszystko rozświetliło się na zielono, a na koniec widać było iskry, gdy rozprysł się na niebie, choć tego niestety aparat nie zdążył złapać - podkreślił.

Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Marek Stan

Fotografia wykonana przez pana Marka wzbudziła ogromne emocje wśród internautów. - Co za petarda! - skomentował w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Bolid. Czym jest to zjawisko

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.

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