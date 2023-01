Padł styczniowy rekord ciepła w Polsce. A dzień dopiero się zaczął

2023 rok rozpoczyna się w Polsce pogodowymi rekordami. W niedzielę rano w Głuchołazach (województwo opolskie) padł rekord ciepła w styczniu. Temperatura sięgnęła tam 18,7 stopnia Celsjusza - podał IMGW. Za nami również rekordowo ciepłe sylwestrowa noc i 31 grudnia. W Słubicach o północy było prawie 17 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Stary rok pożegnaliśmy wyjątkowo ciepło, podobnie zaczyna się nowy 2023. Do Polski napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad północnej Afryki i południowo-zachodniej Europy. Sypią się kolejne rekordy.

Rekord ciepła w styczniu w Polsce

Nie ma jeszcze południa, a padł już rekord najwyższej temperatury maksymalnej odnotowanej w naszym kraju w styczniu. Stacja telemetryczna w Głuchołazach (województwo opolskie) o godzinie 4.10 zanotowała temperaturę, która sięgnęła 18,7 stopnia Celsjusza - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Poprzedni rekord ciepła w styczniu wynosił 18,6 st. C. Padł 6 stycznia 1999 r. w miejscowości Pszenno (województwo dolnośląskie).

Z kolei dotychczas najcieplejszym pierwszym dniem roku był ten z 2007 roku, kiedy to w miejscowości Grabik (woj. dolnośląskie) zanotowano 15,9 st. C, a w Legnicy temperatura maksymalna wyniosła 12,6 st. C.

"Taka średnia ma prawo być w maju lub we wrześniu"

To jeden z kilku rekordów w tym sylwestrowo-noworocznym czasie. Jak podał IMGW, średnia dobowa temperatura w ciągu ostatniej doby w Polsce osiągnęła 14 st. C, co oznacza dodatnią anomalię 14 stopni. Anomalia termiczna lub temperatury to termin, którym określa się odchylenie temperatury od średniej dla danego okresu i/lub obszaru.

"Taka średnia termiczna ma prawo być w maju lub we wrześniu. (...) Rekordy zostały pobite" - napisano w niedzielę rano we wpisie na Twitterze.

Rekord dla sylwestra pobity o ponad trzy stopnie

31 grudnia minionego roku zapisał się jako najcieplejszy sylwester w naszym kraju w historii pomiarów. W Słubicach temperatura w najcieplejszej chwili dnia wyniosła 18,1 st. C. Rekord pobito już przed południem, kiedy to zmierzono 16 st. C.

Do tej pory najcieplejszym sylwestrem w Polsce był 31 grudnia 2021. Wówczas w Legnicy na Dolnym Śląsku odnotowano 14,6 st. C. Rekord pobity został więc o ponad trzy stopnie Celsjusza.

Do rekordu grudnia niewiele zabrakło. To 19,5 st. C zmierzone w Tarnowie z 1989 r.

W większości kraju termometry ostatniego dnia ubiegłego roku wskazały kilkanaście stopni powyżej zera.

IMGW: temperatura jak latem, prawie 17 stopni o północy

W sylwestra o godzinie 21 w Słubicach stacja synoptyczna zmierzyła wartość równą 16,8 st. C. Niezwykle ciepło było także w innych rejonach Polski.

"Zimowy wieczór, a temperatury jak latem" - skomentował IMGW.

O północy, w momencie powitania nowego roku, w Słubicach temperatura sięgała aż 16,5 st. C. Przez całą noc nie spadła ona poniżej 15 stopni. Cztery godziny później zmierzono tam jeszcze więcej, bo aż 16,9 st. C.

Minimalną wartością, jaką odnotowano w "najgorętszym mieście" Polski ostatniej nocy, było 15,9 st. C. Najmniej można było zobaczyć na termometrach w Krakowie, gdzie odnotowano 2,5 st. C.

Zimna pierwsza połowa, rekordowo ciepłe ostatnie dni

Grudzień minionego roku został uznany za miesiąc termicznie w normie - przekazał IMGW.

"Mimo że przez pierwsze dwie dekady był zimny, (...) ostatnia dekada grudnia była rekordowo ciepła" - czytamy.

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW