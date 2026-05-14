Polska Rekordowo suchy kwiecień. Gdzie było najcieplej?

Polska wysycha od dołu. Niżówka w siedmiu województwach

Za nami wyjątkowo suchy kwiecień. Średnia suma opadów wyniosła w naszym kraju zaledwie 11 litrów wody na metr kwadratowy. Była ona o 25,4 l/mkw. niższa od normy z lat 1991-2020, która wynosi 36,4 l/mkw. Jak wynika z raportu opublikowanego przez IMGW, kwiecień 2026 znalazł się na 74. miejscu pod względem średniej obszarowej sumy opadów w latach od 1951 r. do 2026 r. Był jednocześnie trzecim najsuchszym kwietniem w historii jednolitych pomiarów instrumentalnych w naszym kraju. "W przypadku zdecydowanej większości stacji synoptycznych w Polsce sumy opadów w kwietniu 2026 roku nie przekroczyły 30 procent normy wieloletniej" - napisali eksperci. Dodali, że wynik ten jest potwierdzeniem dominacji warunków skrajnie suchych w skali niemal całego kraju.

Czwarty najcieplejszy kwiecień na świecie

Chociaż tegoroczny kwiecień w Polsce został zaklasyfikowany przez IMGW jako miesiąc chłodny, to był on czwartym najcieplejszym na świecie. Średnia temperatura powietrza przy powierzchni ziemi wyniosła 14,89 st. C. To o 0,52 st. C więcej niż w przypadku średniej wartości dla tego miesiąca w latach 1991-2020. Najcieplejszy kwiecień w historii pomiarów przypadł na rok 2024.

Na podstawie przestrzennego zróżnicowania temperatury powietrza w kwietniu można zauważyć, że wartości w niemal całej Polsce były dodatnie. Najcieplej było na zachodzie, natomiast najchłodniejszymi terenami była północ i pas górski. Ujemne wartości zarejestrowano jedynie w szczytowych partiach pasm górskich.

Przestrzenny rozkład średniej miesięcznej temperatury powietrza w kwietniu 2026 r. Źródło zdjęcia: IMGW

W kwietniu wskaźnik anomalii, czyli różnica między średnią i wieloletnią temperaturą a tą, która występuje obecnie w Polsce, mieścił się w granicach od -1,7 st. C do -0,1 st. C.

Przestrzenny rozkład anomalii średniej miesięcznej temperatury powietrza w kwietniu 2026 r. w stosunku do normy (tj. średniej miesięcznej wartości wieloletniej elementu w okresie 1991-2020) Źródło zdjęcia: IMGW

Gdzie było najcieplej, a gdzie najchłodniej?

Najwyższą wartość temperatury odnotowano 5 kwietnia. Tego dnia termometry w Legnicy wskazały maksymalnie 22,6 st. C, 22,4 st. C we Wrocławiu i 22,3 st. C w Poznaniu. Najwyższe wartości temperatury w kwietniu wstąpiły we wszystkich stacjach w Polsce w dniach 5, 18-19 i 25 kwietnia. Najniższą temperaturę powietrza, z wyłączeniem stacji wysokogórskiej, zanotowano 10 kwietnia. Tego dnia w Jeleniej Górze było -7,5 st. C, w Zakopanem -7,2 st. C, a w Kłodzku -6,4 st. C. W całym miesiącu najniższe wartości temperatury wystąpiły w Polsce w dniach 1-3, 9-13 i 29-30 kwietnia.