Recz. Silny wiatr na dożynkach. Trzy osoby ranne
W sobotę przed godziną 17 podczas dożynek gminnych odbywających się w parku miejskim w Reczu, w powiecie choszczeńskim, w wyniku silnych podmuchów wiatru poszkodowane zostały trzy osoby. Jak przekazał aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, osoby odniosły obrażenia wskutek uderzenia przez spadające gałęzie oraz przedmioty poderwane przez wiatr.
Silny wiatr na dożynkach. Trzy osoby poszkodowane
Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej. Na miejscu swoje działania prowadziły trzy zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także policja.
W wielu województwach w Polsce obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed burzami, wydane przez IMGW.
Źródło: TVN24