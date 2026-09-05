Polska Recz. Silny wiatr na dożynkach. Trzy osoby ranne Damian Dziugieł |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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W sobotę przed godziną 17 podczas dożynek gminnych odbywających się w parku miejskim w Reczu, w powiecie choszczeńskim, w wyniku silnych podmuchów wiatru poszkodowane zostały trzy osoby. Jak przekazał aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, osoby odniosły obrażenia wskutek uderzenia przez spadające gałęzie oraz przedmioty poderwane przez wiatr.

Silny wiatr na dożynkach. Trzy osoby poszkodowane

Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej. Na miejscu swoje działania prowadziły trzy zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także policja.

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