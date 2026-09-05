Polska Recz. Silny wiatr na dożynkach. Cztery osoby ranne, w tym jedna ciężko Damian Dziugieł |

Cztery osoby ranne na gminnych dożynkach w Reczu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 17 w czasie dożynek gminnych odbywających się w parku miejskim w Reczu. Rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht przekazał, że w wyniku silnych podmuchów wiatru spadające gałęzie i poderwane przedmioty uderzyły w uczestników rolniczego święta.

Silny wiatr na dożynkach. Cztery osoby poszkodowane

Choszczeńska policja z kolei poinformowała o pojedynczej gałęzi, która spadła na namiot i w konsekwencji raniła trzy osoby będące w namiocie i jedną na zewnątrz. Wcześniej służby informowały o trzech osobach poszkodowanych.

W Reczu w trakcie gminnych dożynek zerwał się silny wiatr Źródło zdjęcia: TVN24

- 44-letni mężczyzna, który znajdował się poza namiotem, odniósł ciężkie obrażenia. Był reanimowany na miejscu. Do szpitala w Szczecinie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazała rzeczniczka komendanta choszczeńskiej policji sierż. Milena Królikowska.

W parku miejskim w Reczu odbywały się dożynki, cztery osoby zostały ranne Źródło zdjęcia: TVN24

Dwoje kolejnych rannych - jak poinformowała rzeczniczka - zostały przewiezionych karetkami do szpitali - kobieta do placówki medycznej w Stargardzie, a mężczyzna do szpitala w Choszcznie. Do tej drugiej placówki trafił także czwarty z poszkodowanych, zgłosił się do niej sam. Na miejscu trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora.

Cztery osoby ranne na gminnych dożynkach w Reczu Źródło: TVN24

W sobotę w godzinach 8-16 strażacy w całym woj. zachodniopomorskim interweniowali 38 razy w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. W wielu województwach w Polsce obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed burzami, wydane przez IMGW.

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Powalone drzewo na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie po przejściu wichury Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki