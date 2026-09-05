Recz. Silny wiatr na dożynkach. Cztery osoby ranne, w tym jedna ciężko
Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 17 w czasie dożynek gminnych odbywających się w parku miejskim w Reczu. Rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht przekazał, że w wyniku silnych podmuchów wiatru spadające gałęzie i poderwane przedmioty uderzyły w uczestników rolniczego święta.
Silny wiatr na dożynkach. Cztery osoby poszkodowane
Choszczeńska policja z kolei poinformowała o pojedynczej gałęzi, która spadła na namiot i w konsekwencji raniła trzy osoby będące w namiocie i jedną na zewnątrz. Wcześniej służby informowały o trzech osobach poszkodowanych.
- 44-letni mężczyzna, który znajdował się poza namiotem, odniósł ciężkie obrażenia. Był reanimowany na miejscu. Do szpitala w Szczecinie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazała rzeczniczka komendanta choszczeńskiej policji sierż. Milena Królikowska.
Dwoje kolejnych rannych - jak poinformowała rzeczniczka - zostały przewiezionych karetkami do szpitali - kobieta do placówki medycznej w Stargardzie, a mężczyzna do szpitala w Choszcznie. Do tej drugiej placówki trafił także czwarty z poszkodowanych, zgłosił się do niej sam. Na miejscu trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora.
W sobotę w godzinach 8-16 strażacy w całym woj. zachodniopomorskim interweniowali 38 razy w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. W wielu województwach w Polsce obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed burzami, wydane przez IMGW.