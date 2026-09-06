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Skutki wichur w Polsce. Ponad 1000 interwencji strażaków. Cztery osoby ranne na dożynkach

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Powalone drzewo na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie po przejściu wichury
Cztery osoby ranne na gminnych dożynkach w Reczu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki
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W sobotę strażacy walczyli ze skutkami wichur. W całym kraju interweniowali ponad 1100 razy. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w Reczu na Pomorzu Zachodnim, gdzie cztery osoby zostały ranne po tym, jak w czasie obchodów dożynek gminnych rozszalał się wiatr.

W sobotę przez wiele rejonów Polski przechodził front atmosferyczny z silnym wiatrem, przez co strażacy mieli pełne ręce pracy. Jak przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej (PSP) Wojciech Gralec, do godziny 21 straż otrzymała 117 zgłoszeń związanych z pogodą. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (232), wielkopolskim (177) i mazowieckim (150).

Na dożynkach zerwał się wiatr. Cztery osoby ranne

Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 17 w czasie dożynek gminnych w parku miejskim w Reczu na Pomorzu Zachodnim. Jak poinformowała policja z Choszczna, na namiot spadła gałąź, raniąc trzy osoby znajdujące się w środku i jedną na zewnątrz.

W Reczu w trakcie gminnych dożynek zerwał się silny wiatr
W Reczu w trakcie gminnych dożynek zerwał się silny wiatr
Źródło zdjęcia: TVN24

- 44-letni mężczyzna, który znajdował się poza namiotem, odniósł ciężkie obrażenia. Był reanimowany na miejscu. Do szpitala w Szczecinie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazała rzeczniczka komendanta choszczeńskiej policji sierżant Milena Królikowska.

W parku miejskim w Reczu odbywały się dożynki, cztery osoby zostały ranne
W parku miejskim w Reczu odbywały się dożynki, cztery osoby zostały ranne
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak kontynuowała rzeczniczka, dwoje kolejnych rannych zostało przewiezionych karetkami do szpitali - kobieta do placówki medycznej w Stargardzie, a mężczyzna do szpitala w Choszcznie. Do tej drugiej placówki trafił także czwarty z poszkodowanych, zgłosił się do niej sam. Na miejscu trwały policyjne czynności pod nadzorem prokuratora.

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Cztery osoby ranne na gminnych dożynkach w Reczu
Źródło: TVN24

Groźna pogoda na Pomorzu Zachodnim

Jak przekazał wieczorem rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta PSP w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht, w sobotę miejscowi strażacy najczęściej interweniowali w powiecie stargardzkim, w Szczecinie i w powiecie polickim. Ich działania polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów oraz zabezpieczaniu uszkodzonych elementów infrastruktury.

Powalone drzewo na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie po przejściu wichury
Powalone drzewo na ulicy Wyspiańskiego w Szczecinie po przejściu wichury
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki
Źródło: TVN24, PAP
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Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
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Tagi:
wiatrZachodniopomorskie
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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