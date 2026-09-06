Skutki wichur w Polsce. Ponad 1000 interwencji strażaków. Cztery osoby ranne na dożynkach
W sobotę przez wiele rejonów Polski przechodził front atmosferyczny z silnym wiatrem, przez co strażacy mieli pełne ręce pracy. Jak przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej (PSP) Wojciech Gralec, do godziny 21 straż otrzymała 117 zgłoszeń związanych z pogodą. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (232), wielkopolskim (177) i mazowieckim (150).
Na dożynkach zerwał się wiatr. Cztery osoby ranne
Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 17 w czasie dożynek gminnych w parku miejskim w Reczu na Pomorzu Zachodnim. Jak poinformowała policja z Choszczna, na namiot spadła gałąź, raniąc trzy osoby znajdujące się w środku i jedną na zewnątrz.
- 44-letni mężczyzna, który znajdował się poza namiotem, odniósł ciężkie obrażenia. Był reanimowany na miejscu. Do szpitala w Szczecinie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazała rzeczniczka komendanta choszczeńskiej policji sierżant Milena Królikowska.
Jak kontynuowała rzeczniczka, dwoje kolejnych rannych zostało przewiezionych karetkami do szpitali - kobieta do placówki medycznej w Stargardzie, a mężczyzna do szpitala w Choszcznie. Do tej drugiej placówki trafił także czwarty z poszkodowanych, zgłosił się do niej sam. Na miejscu trwały policyjne czynności pod nadzorem prokuratora.
Groźna pogoda na Pomorzu Zachodnim
Jak przekazał wieczorem rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta PSP w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht, w sobotę miejscowi strażacy najczęściej interweniowali w powiecie stargardzkim, w Szczecinie i w powiecie polickim. Ich działania polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów oraz zabezpieczaniu uszkodzonych elementów infrastruktury.