Blisko 30 utonięć w ponad miesiąc. RCB przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku

Jak być bezpiecznym nad wodą

RCB wcześniej przypominało zasady, o których należy pamiętać podczas wypoczynku nad wodą. Nigdy nie należy wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, powinno się pływać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz stosować się do poleceń ratownika. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - apelowało RCB.