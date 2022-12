Kolejna śmierć z wychłodzenia. Co zrobić, gdy spotkamy osobę wymagającą pomocy

RCB poinformowało, że minionej doby z powodu wychłodzenia zmarła jedna osoba. Eksperci przypominają, aby ubierać się stosownie do warunków pogodowych i reagować na potrzebujących pomocy. To ważne zwłaszcza teraz, kiedy nadciągają noce z siarczystym mrozem.

W czasie mrozów należy ubierać się stosownie do pogody

W związku ze zmianą pogody służby przypominają, by w czasie mrozów ubierać się stosownie do pogody, reagować na osoby potrzebujące pomocy, nie rozgrzewać się alkoholem oraz zadbać o zwierzęta.

Postępowanie w przypadku wychłodzenia

Co zrobić, gdy napotkamy osobę wychłodzoną? Jak pisze RCB, przede wszystkim należy ją rozgrzać - powoli i stopniowo. Zbyt szybkie ogrzewanie mogłoby doprowadzić do przyspieszenia krążenia (w hipotermii jest ono spowolnione) i dotarcie lodowatej krwi do serca, co mogłoby zatrzymać krążenie. Z tego samego powodu nie należy rozcierać ciała. Najlepiej osobę wychłodzoną rozebrać z zimnego ubrania, otulić kocami i podawać ciepłe płyny, ale tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna. Należy też przykładać do głowy szyi, pleców i ud coś ciepłego. Gdy osoba jest nieprzytomna, należy zacząć ją ogrzewać i niezwłocznie wezwać pomoc. Gdy nie oddycha i jej puls jest niewyczuwalny, trzeba rozpocząć akcję reanimacyjną i prowadzić ją aż do przyjazdu lekarza.